10 nữ anh hùng quyến rũ nhất trong mắt đàn ông

Những pha hành động đầy kịch tính, những màn đua tốc độ gay cấn, những cuộc đấu súng và truy đuổi ngoạn mục hay những cảnh quay gợi cảm và nóng bỏng đều là yếu tố hấp dẫn đối với phái mạnh trong các bộ phim. Và để góp phần thành công cho các kiệt tác điện ảnh này không thể không kể đến vai trò của những nữ diễn viên chuyên đóng vai hành động.

Sau đây là danh sách nữ anh hùng có năng lực diễn xuất đặc biệt và vẻ bề ngoài quyến rũ nhất trong mắt đàn ông (đếm ngược):

10. Carrie-Ann Moss

Những phim hành động đã tham gia: Matrix Trilogy, Red Planet, Suspect Zero.

Lạnh lùng và quyến rũ với đôi mắt xanh thăm thẳm và gương mặt có phần góc cạnh, Carrie-Ann Moss đã khiến cho cánh mày râu không thể rời mắt khỏi màn hình trước những pha diễn xuất ngoạn mục của cô. Nổi lên sau bộ phim Matrix (Ma trận), Carrie-Ann Moss ngày càng gây được sự chú ý của các đạo diễn cũng như các nhà làm phim khi họ chuẩn bị thực hiện một seri phim hành động đòi hỏi một nữ diễn viên thực sự có đủ bản lĩnh khi phải đối mặt với những cảnh quay khó khăn và gai góc nhất.

Mới đây Carrier đã tham gia bộ phim hành động gay cấn mang tên Unthinkable (Không thể tưởng tượng được) và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

9. Summer Glau

Những phim hành động đã tham gia: Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Firefly, Serenity, The Unit.

Nếu có một phương thuốc thần dược để biến vợ mình thành một “búp bê chiến đấu” như Summer Glau thì chắc hẳn các ông chồng sẽ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá. Không chỉ mang vẻ ngây thơ, quyến rũ và xinh đẹp như búp bê, Summer Glau còn khiến cho các chàng trai phải điên đảo vì những vai diễn ngày càng “có lửa” của mình.

8. Halle Berry

Những phim hành động đã tham gia: X-Men series, Catwoman, Die Another Day, Swordfish, The Last Boy Scout.

Từng được mệnh danh là “người đàn bà quyến rũ nhất hành tinh”, miêu nữ Halle Berry đang ngày càng khẳng định tên tuổi và đẳng cấp của mình. Thành công sau hàng loạt sê-ri phim bom tấn hút khách của Hollywood và giành giải Oscar trong phim Monster’s Ball, Halle Berry vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của những đạo diễn khó tính nhất.

7. Michelle Rodriguez

Những phim hành động đã tham gia: Fast & Furious, Lost, Resident Evil.

Là ngôi sao của Fast & Furious, các bạn diễn đều nhận định về Michelle Rodriguez rằng: “Cô ấy quá nhanh, quá nguy hiểm”. Hiếm có nữ diễn viên nào đóng những vai gai góc mạnh mẽ mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ chết người như Rodriguez. Với lòng đam mê nghề nghiệp, Michelle Rodriguez diễn xuất đầy đam mê và nhập tâm đến nỗi nhiều hành động và lời nói ngoài đời thực của cô vẫn bị ám ảnh bởi các vai diễn trên phim.

6. Kate Beckinsale

Những phim hành động đã tham gia: Underworld series, Van Helsing, Pearl Harbor.

Kate Beckinsale thường được mời tham gia vào các vai diễn căng thẳng, kịch tính với nhiều tình tiết phải đấu trí và chiến đấu đến kiệt cùng thân xác. Mặc dù vậy, dường như những thước phim gây đau đầu cho người xem ấy lại rất phù hợp với phong cách của Kate. Hi sinh hết mình cho nghệ thuật và không ít lần “sứt đầu mẻ trán” vì vai diễn của mình nhưng Kate Beckinsale vẫn bền bỉ, kiên cường và quyến rũ trong từng cảnh quay.

5. Jessica Alba

Những phim hành động đã tham gia: Dark Angel, Fantastic Four series, Sin City.

Mang một vẻ đẹp mặn mà, ám ảnh khác người, thiên thần bóng tối Jessica Alba vẫn được mệnh danh là nữ diễn viên hành động gợi cảm nhất Hollywood hiện nay. Mặc dù rất thành công trong hàng loạt phim ăn khách như Dark Angel và Fantastic Four nhưng đến khi đóng phim Sin City (Thành phố tội lỗi) thì người ta đã phải thán phục Jessica Alba vì khả năng diễn xuất nóng bỏng trong từng chuyển động.

4. Uma Thurman

Những phim hành động đã tham gia: Kill Bill, The Avengers, Batman & Robin.

Với vai chính thành công trong Kill Bill, Uma Thurman đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với hình ảnh một nữ anh hùng đích thực. Vẻ quyến rũ khó cưỡng của Uma Thurman có thể khiến cho cánh mày râu phải hóa đá. Bộ phim mới nhất do cô thủ vai sắp được công chiếu Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief hứa hẹn rất nhiều cảnh quay đẹp và hoành tráng.

3. Milla Jovovich

Những phim hành động đã tham gia: Resident Evil series, The Fifth Element.

Nếu ai đã từng nín thở và thót tim khi xem Milla Jovovich một mình một súng và phải đối đầu với những tội ác khủng khiếp, những màn tra tấn thần kinh và hành hạ thân xác tới tột đỉnh trong bộ phim Resident Evil thì rất có thể sẽ đem lòng cảm mến cô siêu mẫu mảnh mai này lúc nào không biết. Với vẻ bề ngoài đầy mâu thuẫn vừa gan lỳ, vừa yếu đuối, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, Milla đã để lại rất nhiều cảm xúc và ấn tượng khác lạ cho người xem trong những bộ phim hành động của mình.

2. Charlize Theron

Những phim hành động đã tham gia: The Italian Job, Aeon Flux, Hancock.

Cũng giống như Halle Berry và Angelina Jolie, Charlize Theron không để việc giành giải Oscar biến mình thành một bức tượng sáp với những vai diễn quá chau chuốt về mặt nghệ thuật nhưng lại thiếu đi vẻ tự nhiên và nhập thân thực sự. Người ta vẫn nhìn thấy một Charlize Theron hoạng dại, quyết đoán và không kém phần xinh đẹp. Bộ phim mới nhất của cô The Brazilian Job (Đặc vụ ở Brazil) sẽ có rất nhiều pha hành động nóng bỏng và gay cấn.

1. Angelina Jolie

Những phim hành động đã tham gia: Tomb Raider series, Wanted, Beowulf, Mr. & Mrs. Smith, Gone In Sixty Seconds.

Không có gì phải bàn cãi khi Angelina Jolie vẫn dẫn đầu trong mọi bảng xếp hạng. Một lần nữa, nữ diễn viên hành động chuyên nghiệp và giàu thâm niên thành tích nhất hiện nay lại duy trì phong độ và đẳng cấp của mình khi nhận được nhiều bình chọn nhất của Ask Men. Người ta đã nói quá nhiều về vẻ nóng bỏng và quyến rũ với cặp môi khó cưỡng của Angelina nhưng những màn diễn xuất thông minh trong bộ phim đầy kịch tính đến thót tim Chanlleging hay những pha hành động ngoạn mục đến khó tin trong phim Wanted đủ để lột tả một cách chính xác tài năng của Angelina Jolie.

