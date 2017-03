Nữ diễn viên 14 tuổi Hailee Steinfeld và ngôi sao kỳ cựu Jeff Bridges đầy ấn tượng

trong True grit - Ảnh: IMDB

Từ tháng 12, các hãng tin và báo lớn như AP, Time, Hollywood Reporter đã bình chọn danh sách 10 phim hay nhất năm 2010. Các danh sách có nhiều điểm chung nhưng cũng không ít sự khác biệt. Dưới đây là danh sách 10 bộ phim được bình chọn nhiều nhất trong các top 10 của giới truyền thông Mỹ.

The social network (Mạng xã hội)

Bộ phim nói về sự ra đời của mạng xã hội Facebook được hàng loạt tổ chức phê bình điện ảnh bình chọn là phim hay nhất của năm và nhận sáu đề cử giải Quả cầu vàng. Trang web tổng hợp các bài phê bình điện ảnh kết luận The social network là “tấm gương điển hình của công nghệ làm phim hiện đại ở tầm xuất sắc nhất”. Một ứng cử viên lớn của giải Oscar.

The king’s speech (Bài diễn văn của nhà vua)

Với vai nhà vua George VI mắc bệnh nói lắp, ngôi sao kỳ cựu người Anh Colin Firth đã có một vai diễn để đời. Cũng giống như The social network, The king’s speech được giới phê bình đánh giá là ứng cử viên hàng đầu của giải Oscar và đã nhận được bảy đề cử Quả cầu vàng.

Toy story 3 (Câu chuyện đồ chơi 3)

Hãng hoạt hình Pixar đang mở chiến dịch để đưa Toy story 3 vào danh sách 10 phim được đề cử giải Oscar phim hay nhất với nhãn hiệu “phim được giới phê bình đánh giá cao nhất trong năm”. Trên trang web tổng hợp các bài phê bình Rottentomatoes.com, câu chuyện cảm động về tình bạn giữa các đồ chơi nhận được tỉ lệ ủng hộ 99%.

Inception (Khởi nguồn)

“Bom tấn” của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan về một thế giới trong mơ kỳ lạ được đánh giá là bộ phim độc đáo và trí tuệ nhất mùa hè 2010, một “của hiếm” trong bối cảnh Hollywood điên cuồng chạy theo các phần kế tiếp, phim làm lại, phim chuyển thể... để đảm bảo sự an toàn về tài chính.

127 hours (127 giờ)

Là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của đạo diễn đoạt giải Oscar Danny Boyle sau Triệu phú khu ổ chuột, 127 hours là câu chuyện căng thẳng và đầy cảm xúc về một người leo núi bị mắc kẹt và phải viện đến những biện pháp tuyệt vọng để sống sót. Nhiều nhà phê bình cho rằng diễn xuất của James Franco trong phim xứng đáng với một đề cử Oscar.

Winter’s bone (Xương trắng mùa đông)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Daniel Woodrell, Winter’s bone khám phá những chủ đề như mối quan hệ gia đình, quyền lực của tin đồn, cái nghèo nơi thôn quê, chế độ gia trưởng... Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim (LHP) uy tín như LHP Sundance, LHP Berlin và LHP quốc tế Stockholm.

True grit (Gan góc)

Ra mắt khá muộn, vào cuối tháng 12, nhưng True grit của anh em nhà Coen lập tức được giới phê bình ca ngợi là một trong những phim hay nhất trong năm. Câu chuyện về một cảnh sát cứng đầu giúp một phụ nữ trẻ truy tìm kẻ đã sát hại cha cô căng thẳng, hấp dẫn với diễn xuất tuyệt vời của Jeff Bridges, Matt Damon và tân binh mới 14 tuổi Hailee Steinfeld.

Exit through the gift shop (Qua cửa hàng bán đồ lưu niệm)

Bộ phim tài liệu kể về câu chuyện của Thierry Guetta, một người Pháp nhập cư ở Los Angeles, và sự đam mê của anh với nghệ thuật đường phố đã gây tiếng vang lớn khi ra mắt tại LHP Sundance hồi tháng 1-2010. Giới phê bình đánh giá bộ phim là cái nhìn hài hước, tỉ mỉ về nghệ thuật đường phố và là phim tài liệu hay nhất trong năm.

The kids are all right (Lũ trẻ đều đúng)

Là phim hài hiếm hoi lọt vào danh sách, The kids are all right, câu chuyện về một cặp đôi đồng tính và những đứa con của họ, cũng gây tiếng vang kể từ khi xuất hiện tại LHP Sundance. Giới phê bình nhận định bộ phim là sự đánh giá thông minh và nồng ấm về các giá trị gia đình.

Animal kingdom (Vương quốc thú vật)

Dựa trên câu chuyện có thật về gia đình tội phạm Pettingil khét tiếng, Animal kingdom mô tả chân thực thế giới mafia tại Melbourne và đoạt vô số giải thưởng điện ảnh Úc cũng như một giải tại LHP Sundance. Giới phê bình Mỹ đánh giá Animal kingdom là một trong những sản phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh Úc từ trước đến nay.

Theo Hiếu Trung (TTO)