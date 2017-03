10 phim về tình yêu dễ lấy nước mắt khán giả

1. Ghost (1990)



Ra mắt năm 1990, Ghost nhanh chóng trở thành bộ phim tình cảm được yêu thích, với tình yêu vượt biên giới âm dương. Sam (Patrick Swayze thủ vai) và Molly (Demi Moore) là đôi tình nhân đang chìm đắm trong men say tình yêu. Song trong một buổi hẹn hò, Sam bất ngờ bị một tên cướp sát hại và trở thành oan hồn lưu lại trên trần gian. Anh tìm cách bảo vệ một Molly đang tổn thương trước nguy hiểm vẫn rình rập với sự trợ giúp của bà đồng Oda Mae (Whoopi Goldberg)…

Mối tình trong Ghost đã lay động cảm xúc người xem, giúp bộ phim nhận 5 đề cử Oscar và là phim ăn khách nhất năm 1990. Những ai từng xem phim đều không khỏi xúc động trước trường đoạn “oan hồn” Sam tái ngộ Molly, cùng bản tình khúc bất hủ Unchained Melody của nhóm The Righterous Brothers.

2. Edward Scissorhands (1990)

Trước khi trở nên nhạt nhòa với những vai diễn rập khuôn như hiện nay, Johnny Depp từng có những nhân vật xuất sắc, điển hình như Edward “tay kéo”. Do một nhà sáng chế thiên tài sống một mình trong lâu đài trên núi tạo ra, Edward gần như là một con người hoàn chỉnh, chỉ trừ đôi bàn tay là những chiếc kéo sắc. Nhà sáng chế đã qua đời trước khi tạo ra đôi tay cho Edward, khiến anh suốt đời phải sống với hai bàn tay quái dị.

Anh được một gia đình thân thiện phát hiện và chuyển tới sống cùng họ. Sau một thời gian, Edward nảy sinh tình cảm cô con gái kiêu kỳ Kim (Winona Ryder). Điều xót xa với Edward là cô tỏ ra ghê sợ anh bởi vẻ ngoài quái dị và đôi tay “không thể lại gần”... Edward Scissorhands là tác phẩm mà Tim Burton ưa thích bậc nhất trong sự nghiệp của mình. Việc chàng Edward tội nghiệp không thể ôm người mình yêu vì đôi tay quái dị cùng cái kết đẹp và buồn như cổ tích khiến bộ phim này được nhiều khán giả nhớ tới.

3. The English Patient (1996)

Đặt bối cảnh tại Italy trong những tháng ngày cuối của Thế chiến II, The English Patient kể về một người đàn ông nói tiếng Anh bị bỏng nghiêm trọng sau một tai nạn. Chăm sóc anh là nữ y tá Hana (Juliette Binoche) - người đang có cuộc tình với chàng trung sĩ phá mìn Kip (Naveen Andrews). Với sự trợ giúp của bác sĩ, bệnh nhân bí ẩn trên dần nhớ lại quá khứ xuất thân của anh cùng chuyện tình buồn với cô gái Katharine (Kristin Scott Thomas)…

Bệnh nhân người Anh được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Michael Ondaatje và trở thành một hiện tượng điện ảnh khi mới ra mắt. Không chỉ thành công về doanh thu, phim còn chiến thắng tới 9 trên tổng số 12 đề cử Oscar, bao gồm cả “Phim hay nhất”.

4. Titanic (1997)

Không thể thiếu trong danh sách mọi bản tình ca bất hủ của điện ảnh làTitanic, bộ phim từng phá mọi kỷ lục về doanh thu và giải thưởng khi ra mắt. Đạo diễn James Cameron đã mượn thảm kịch Titanic để kể câu chuyện tình của chàng Jack (Leonardo DiCaprio) và nàng Rose (Kate Winslet). Jack là một họa sĩ nghèo may mắn có được tấm vé lên con tàu định mệnh Titanic, nơi anh gặp và đem lòng yêu tiểu thư Rose - người bị gia đình sắp đặt hôn nhân với một người cô không hề có tình cảm. Quãng thời gian bên nhau giữa Jack và Rose dù ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ sâu đậm, để rồi số phận bất ngờ khiến con tàu Titanic va phải tảng băng trôi...

Mối tình đẹp và bi kịch trong phim đã làm thổn thức hàng triệu trái tim khán giả, biến DiCaprio trở thành người tình trong mộng của biết bao cô gái. Đến ngày nay, Titanic cùng bản tình ca My Heart Will Go On trong phim vẫn luôn có vị trí trong lòng nhiều người yêu điện ảnh. Với 2,1 tỷ USD doanh thu và kỷ lục 11 giải Oscar, đây cũng là một trong những bộ phim thành công nhất trong lịch sử.

5. Sweet November (2001)

Nelson (Keanu Reeves) là một người đàn ông của công việc và chưa bao giờ thực sự yêu. Một ngày nọ, anh gặp gỡ cô gái xinh đẹp có tên Sara (Charlize Theron). Không chỉ có bề ngoài quyến rũ, Sara còn rất khác với những cô gái từng đi qua đời Nelson. Sau một thời gian quen nhau, họ chuyển tới sống chung và Nelson trải qua tháng 11 ngọt ngào mà anh sẽ chẳng thể nào quên...

Keanu Reeves và Charlize Theron tạo nên một cặp ăn ý và lãng mạn trên màn ảnh, khiến nhiều người ao ước được trải qua những khoảnh khắc thăng hoa trong tình yêu như hai nhân vật chính. Ca khúc chính trong phim là Only Time do Enya trình bày như nói lên câu chuyện tình dang dở này: bay bổng nhưng man mác buồn.

6. A Walk to Remember (2002)

Landon (Shane West) là một chàng trai nổi tiếng trong trường với cá tính nổi loạn. Sau khi gây ra rắc rối, anh bị trừng phạt phải giúp đỡ các học sinh khác và tham gia vở kịch trong trường. Từ đây, anh bắt đầu để ý tới Jamie (Mandy Moore), cô bạn từng quen từ thời mẫu giáo nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Jamie chẳng bao giờ ăn mặc hay trang điểm nổi bật, song càng dành nhiều thời gian bên nhau, Landon càng nhận ra cô gái này tuyệt vời đến nhường nào.

Dựa trên cuốn sách của “ông hoàng tiểu thuyết tình cảm” Nicholas Sparks,A Walk to Remember là bộ phim tình cảm rất được phái nữ yêu thích. Việc một cô gái giản dị chinh phục được trái tim và thay đổi được anh chàng ngỗ nghịch cùng cái kết đáng nhớ của phim đã giúp tác phẩm này được tờ Us Weekly đưa vào danh sách “30 phim tình cảm hay nhất mọi thời đại”.

7. The Notebook (2004)

Tác phẩm nổi tiếng nhất được dựa trên sách của Nicholas Sparks là The Notebook - bộ phim được ví như một “Cuốn theo chiều gió của điện ảnh thế kỷ 21”. Dù tầm vóc chưa thể sánh bằng tác phẩm kinh điển trên, không phải ngẫu nhiên mà The Notebook có nhiều người hâm mộ đến vậy. Câu chuyện phim tập trung vào tình yêu giữa chàng Noah (Ryan Gosling) và Allie (Rachel McAdams). Chuyện tình giữa Noah và Allie xảy ra tại một vùng quê yên bình ở miền Nam nước Mỹ những năm 1940, khi đó chàng là một công nhân nghèo còn nàng là một tiểu thư thành thị kiêu kỳ...

Cảnh một gã điển trai và si tình tới mức mỗi ngày viết một bức thư cho người yêu dù chẳng bao giờ nhận được hồi âm, cảnh hôn nhau say đắm trong cơn mưa... khiến The Notebook trở thành bộ phim yêu thích của nhiều đôi yêu nhau. Cái kết đầy cảm động không chỉ khiến người xem xúc động rơi nước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin rằng vẫn còn đó những tình yêu đích thực.

8. Brokeback Mountain (2005)

Tình yêu đồng tính nổi tiếng nhất trong phim Hollywood có lẽ là Brokeback Mountain. Bộ phim của đạo diễn Lý An kể về hai chàng cao bồi Ennis (Heath Ledger) và Jack (Jake Gyllenhaal). Họ gặp nhau vào mùa hè năm 1963 khi được thuê để chăn cừu và có quan hệ thể xác, để rồi nảy sinh một tình yêu thực sự. Mối tình này là một nỗi bi kịch khi xã hội Mỹ thời bấy giờ vẫn chưa có cái nhìn thoáng với tình yêu đồng giới, khiến hai người phải sống trong áp lực và ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc đời họ ngay cả khi đã đường ai nấy đi...

Một mùa hè ở bên nhau, yêu nhau và phải đi hai con đường khác nhau dù tim luôn hướng về nhau, câu chuyện của Ennis và Jack không khỏi khiến khán giả xót xa. Brokeback Mountain gây tiếng vang khi ra mắt năm 2005 và chiến thắng ba trong tổng số 8 đề cử Oscar.

9. One Day (2011)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của David Nicholls, One Day kể về hành trình “rượt bắt tình yêu” kéo dài suốt 20 năm giữa Dexter (Jim Sturgess) và Emma (Anne Hathaway). Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm định mệnh năm 1988, khi hai người vừa tốt nghiệp Đại học Edinburgh. Trở về căn hộ của Emma, thay vì có một cuộc “tình một đêm” và trở thành hai kẻ xa lạ sáng hôm sau, họ lại nằm trên giường và trò chuyện như hai người bạn.

Sau đó, họ rẽ theo hai ngả đường khác nhau và trải qua đủ thăng trầm trong sự nghiệp, tình cảm. Những xúc cảm đầu đời, những giấc mơ tuổi trẻ, những khoảnh khắc lãng mạn thoáng qua rồi vụt mất được diễn tả trong One Day khiến tác phẩm ít nhiều tạo cảm giác tiếc nuối trong lòng khán giả. Tiếc nuối bởi Dexter và Emma như sinh ra để dành cho nhau, nhưng chẳng thể ở bên nhau và chỉ đến lúc bước chân đã mỏi, họ mới nhận ra điều đó... Đây là một bộ phim mà trong đó, nhiều người có thể nhận ra chính hình bóng mình và những cơ hội đã bỏ lỡ trong tình yêu.

10. Amour (2012)

Không sử dụng nhạc nền, gần như trọn vẹn câu chuyện phim chỉ diễn ra trong nhà với nhân vật chính là một đôi vợ chồng già nhưng Amour vẫn có sức hút đến lạ kỳ. Bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2012 không khai thác tình yêu tuổi trẻ như những tác phẩm trên, khi sự đam mê vẫn chảy trong huyết quản mà kể về đôi vợ chồng cao tuổi đã sống gần như trọn đời bên nhau.

Khi mà tưởng như Georges (Jean-Louis Trintignant) và Anne (Emmanuelle Riva) đã trải qua đủ biến cố trong cuộc sống thì Anne bất ngờ bị đột quỵ. Kể từ đây, bà bị liệt nửa thân mình và đặt tình yêu của họ trước một phép thử mới... Amour chạm vào đáy lòng khán giả có lẽ bởi ngôn ngữ điện ảnh bình dị, bởi những nhân vật chính là những hình mẫu mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Trên hết, phim đề cao tình yêu, thứ tuyệt vời nhất khi được cảm nhận bằng cả trái tim.