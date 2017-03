10 sao Hollywood sáng nhất thập kỷ

Đó là:

BEYONCÉ. Nữ ca sĩ gợi cảm có hàng triệu đĩa được bán ra, cô tích cực trong các hoạt động bảo trợ xã hội, kêu gọi chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong điện ảnh, cô tham gia nhiều phim nổi tiếng: Austin Powers in Goldmember, Dreamgirls, Obsessed…

JOSH HOLLOWAY. Ngoài việc góp mặt trong bộ phim Lost, Holloway còn liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí. Phong cách thời trang của anh là “cơ thể luôn ướt át” là do chịu ảnh hưởng lớn từ hòn đảo hoang bí ẩn trong phim Lost.

JUSTIN TIMBERLAKE. Timberlake là biểu tượng hoàn hảo của một ngôi sao nhạc Pop hạng A. Với xu hướng thời trang “lệch lạc”, mỗi khi xuất hiện anh mọi người khóc như mưa trong khi anh khoét một cái lỗ bên chiếc hộp rồi chui vào, càng khiến mọi người… thèm muốn.

SCARLETT JOHANSSON. Xuất hiện từ năm 2000 vớiphim Ghost World, rồi hàng loạt phim: Lost in Translation, A Love Song for Bobby Long… Sau khi Girl with a Pearl Earring được công chiếu, Scarlett trở thành một biểu tượng gợi cảm. Cô là ngôi sao sáng Hollywood với những đường cong hoàn mỹ.

EVA LONGORIA, một “bà nội trợ Mỹ” nhưng gợi cảm, nóng bỏng, đầy sức sống…. Longoria tuy không sở hữu một thân thể hoàn mỹ nhưng điều đó lại toát ra sự hấp dẫn… khôi hài. Sự điềm tĩnh của Longoria khiến khán giả phải cười.

JOHNNY DEPP. Depp được tôn sùng vì sự nghiệp tỏa sáng hơn là sự đẹp trai. Cái tên Johnny Depp luôn đứng ở trang nhất của các tờ báo và trên màn ảnh rộng. Anh là thuyền trưởng Jack Sparrow của series Cướp biển Ca-ri-bê với 3 lần đề cử giải Oscar.

KATE WINSLET. Kate là một diễn viên ưu tú, xinh đẹp, tài năng đáng khâm phục. Cô đã 4 lần được đề cử Oscar và chiến thắng với The Reader.

PATRICK DEMPSEY. Là một nghệ sĩ điển trai, Patrick được làm khách mời trong Will & Grace (2001) rồi đến Sweet Home Alabama trong năm 2002 và 2003 với Lucky 7, Dr. Derek Shepherd trong Grey’s Anatomy (2005). Anh là một nam diễn viên khiến mọi phụ nữ đều muốn được trở thành nàng công chúa ngủ để chờ hoàng tử… đánh thức.

BRAD PITT. Đầu thập kỹ, Pitt còn là “cái bóng” của người vợ nổi tiếng, nhưng hiện nay anh đã trở thành hình ảnh tiêu biểu trong làng giải trí.

HALLE BERRY. Hút hồn trong bộ bikini mà Bond Girl đã mặc trong Die Another Day và vai diễn trong Monster’s Ball đã giúp cô giành giải Oscar, Halle còn có một vai diễn để lại tên tuổi: Miêu Nữ.

