10 ứng viên HHVN sáng giá nhất

Nguyễn Thị Loan (SBD 434)

Dù mờ nhạt ở các vòng ngoài và những ngày đầu tại Tuần Châu nhưng từ khi đoạt danh hiệu Người đẹp Biển, Nguyễn Thị Loan lại được nhiều người quan tâm. Cô gái quê Thái Bình có thân hình đẹp, cân đối với chiều cao 1m74, nặng 55kg cùng số đo ba vòng 89 - 64 -91. Cô từng là vận động viên bóng chuyền của đội Quân chủng Phòng không Không quân.

Người đẹp quê lúa đã xuất sắc giành giải Hoa hậu Biển nhờ thân hình lý tưởng.

Theo tiến sĩ mỹ học Thế Hùng, một trong 8 thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2010, nữ sinh trường Đại học Thương mại có hình thể lý tưởng nhất trong số 37 thí sinh năm nay. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Loan sở hữu vẻ đẹp chân chất của vùng quê lúa. Gương mặt cô trong sáng, giản dị ngoài đời thường nhưng lại tỏa sáng khi bước đi trên sân khấu. Nhan sắc cùng dáng người của Người đẹp Biển gợi cho mọi người nhớ về hình ảnh ngày nào của Mai Phương Thúy tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006. Hơn nữa, nếu xét về chủ đề “Phụ nữ Việt Nam nghìn năm hương sắc” của cuộc thi năm nay, sắc đẹp của Nguyễn Thị Loan hoàn toàn phù hợp. Chỉ có một nhược điểm, làn da của người đẹp hơi xỉn, không trắng trẻo như nhiều ứng viên khác.

Trong các buổi học về kỹ năng với các chuyên gia nước ngoài, Nguyễn Thị Loan cũng chứng tỏ khả năng hiểu biết, ăn nói lưu loát, thông minh. Tuy nhiên, đài từ của cô chưa tốt, khi quá lo lắng và hồi hộp, người đẹp hay nói ngọng “l” và “n”. Nếu trở thành nữ hoàng sắc đẹp trong đêm chung kết, Nguyễn Thị Loan còn phải rèn luyện nhiều để ngày càng hoàn thiện cả về bản lĩnh sân khấu cũng như cách tạo hình ảnh đẹp.

Vũ Thị Hoàng My (SBD 269)



Đối lập với Nguyễn Thị Loan, Hoàng My lại là thí sinh nổi bật ngay từ khi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam chính thức diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh. Nếu chú ý đến cô gái 22 tuổi này, nhiều người dễ dàng nhận ra “chiến lược” hình ảnh của cô tại cuộc thi năm nay. Thông minh lại khéo léo, Hoàng My biết cách tạo ra điểm hấp dẫn riêng, khi luôn xuất hiện với hình ảnh chiếc mũ rộng vành dù mặc bất cứ trang phục nào, áo dài, bikini hay dạ hội, đời thường. Trong cả phần thi phụ Người đẹp Tài năng, cô cũng gây ấn tượng với bộ trang phục chim công rực rỡ. Điều đó chứng tỏ, nữ sinh trường Đại học RMIT TP HCM đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và đặt tham vọng chiến thắng tại cuộc thi.

Vẻ đẹp rất 'Tây' của Hoàng My.

Vũ Thị Hoàng My năm nay 22 tuổi, cô cao 1m71, nặng 53kg và sở hữu số đo ba vòng 85-65-89. Điểm mạnh của cô là gương mặt sáng, nụ cười tươi giống Hoa hậu Ngọc Khánh, sự tự tin và khả năng thông thạo tiếng Anh. Người đẹp trò chuyện thân mật với các chuyên gia huấn luyện nước ngoài, thậm chí còn xung phong làm người phiên dịch trong các giờ học kỹ năng. Dù vẻ đẹp của Hoàng My hơi “Tây” nhưng khả năng đoạt ngôi Hoa hậu dành cho cô vẫn rất cao.

Vũ Thị Bình Minh (SBD 390)

Cũng là một trong những gương mặt gây chú ý từ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam, Bình Minh luôn được xếp vào top ứng viên sáng giá. Về hình thể, cô nữ sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng, tỉnh Khánh Hòa sở hữu boby tương đối chuẩn. Bình Minh cao 1m71, nặng 54kg, số đo ba vòng 85-62-91.

Bình Minh có cách trang điểm gương mặt chưa được phù hợp.

Gương mặt khả ái, nụ cười tự nhiên, cô gái sinh năm 1989 luôn tỏa sáng trong mọi hoạt động của vòng chung kết. Cô có thâm niên làm người mẫu ảnh từ năm 15 tuổi nên rất chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, chụp hình. Bình Minh cũng từng đoạt giải Á khôi 1 cuộc thi Nét đẹp sinh viên thế kỷ 21 trước khi tranh tài tại Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, điểm trừ của cô là cách make-up và làm tóc. Bình Minh luôn bới tóc cao trong khi phần cằm lại nhọn, khiến khuôn mặt người đẹp dài hơn so với bình thường. Đôi mắt cô có phần sắc sảo, nếu kẻ mắt quá đậm cũng sẽ khiến cho gương mặt mất đi nét phúc hậu. Cũng như Hoàng My, nhan sắc của thí sinh mang SBD 390 hơi “Tây”.

Đặng Thùy Trang (SBD 189)

Cô được xem là bông hoa tỏa hương của Đại học Bách Khoa, Hà Nội, ngôi trường mà số lượng nam sinh chiếm phần đông. Thùy Trang tạo ấn tượng đẹp ở ngay vòng chung khảo khu vực phía Bắc, bởi nhiều nét trên khuôn mặt hao hao Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan. Hơn nữa, với chiều cao 1m72, cân nặng 53 kg và số đo ba vòng 89-63-91, cô hoàn toàn có khả năng vào top 10, thậm chí tiến xa hơn nữa là top 5 trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Nữ sinh ĐH Bách Khoa thực sự là một bông hoa đẹp.

Điểm yếu của người đẹp cũng chính là khuôn mặt. Thùy Trang sở hữu gương mặt không được trái xoan mà lại vuông chữ điền. Nếu không cười, gò má cao sẽ khiến cho Thùy Trang kém tươi tắn. Ngoài ra, cô cũng chưa biết cách tạo sự chú ý khi xuất hiện cùng 37 thí sinh khác. Thùy Trang khá trầm tính, ít trò chuyện với các ứng viên của khu vực phía Nam mà chỉ gần gũi với cô bạn cùng phòng và một số người đẹp phía Bắc. Trong khi đó, sự thân thiện, gần gũi lại chính là một trong những yếu tố giúp thí sinh hoa hậu ghi điểm trong mắt ban giám khảo cũng như khán giả.

Huỳnh Bích Phương (SBD 595)

Bản sao của Hoa hậu Trương Tử Lâm khi vừa xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Thế giới người Việt đã gây được ấn tượng mạnh về nhan sắc. Gương mặt trái xoan, nụ cười hiền hậu, Huỳnh Bích Phương mang vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của người phụ nữ Việt. Từ tiếng vang đó, cô sinh viên 22 tuổi của trường Đại học quốc tế Raffles TP HCM lập tức trở thành đề tài bàn tán khi lọt vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tại Tuần Châu.

Đang có rất nhiều người đặt cược cho khả năng đăng quang của Huỳnh Bích Phương.

Huỳnh Bích Phương có lẽ là thí sinh PR hình ảnh sớm nhất trong số 37 ứng viên của cuộc thi năm nay. Cô liên tục xuất hiện trên mặt báo trong những bộ ảnh đẹp long lanh trước khi đến với vòng chung kết. Bởi vậy, báo giới cũng như khán giả đều dành sự ưu ái cho Huỳnh Bích Phương dù chưa được tận mắt nhìn nhan sắc mộc của cô.

Thua kém nhiều thí sinh khác về chiều cao (Huỳnh Bích Phương cao 1m68, cân nặng 46kg, số đo ba vòng:80-60-86) nhưng bù lại, kiến thức xã hội và trình độ ngoại ngữ của Bích Phương lại nổi trội hơn. Cô tự tin làm người phiên dịch trong các giờ học kỹ năng với các chuyên gia quốc tế. Hơn nữa, người đẹp luôn giữ hình ảnh nền nã, nhẹ nhàng và thuần khiết khi đứng trước ống kính cũng như tham gia bất cứ hoạt động nào của cuộc thi.

Lê Nhã Uyên (SBD 58)

Cùng với người chị em họ Tôn Nữ Na Uy, Lê Nhã Uyên là đại diện xuất sắc cho vùng đất cố đô tại Hoa hậu Việt Nam. Nét đẹp đằm thắm, kín đáo, có phần e thẹn của con gái Huế luôn khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải rung động. Biết tận dụng ưu điểm đó, Lê Nhã Uyên luôn chọn các trang phục và phụ kiện đi kèm mang đậm nét văn hóa truyền thống của dải đất miền Trung.

Nhan sắc xứ Huế rất tự tin trong suốt hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2010.

Lê Nhã Uyên cao 1m69, cân nặng 47kg và sở hữu số đo ba vòng 78-63-91. Nữ sinh trường Đại học Xuân Phú cũng là người rất thông minh khi tiếp thị hình ảnh của mình một cách đúng mực cùng Tôn Nữ Na Uy. Trong chuyến thăm và trao quà cho học sinh trường PTCS Tuần Châu, lần lượt hai chị em lặng lẽ đến bên các em nhỏ trò chuyện thân mật, trong khi các thí sinh khác đang tập trung lắng nghe ban tổ chức phát biểu trên sân khấu. Cùng đồng hành với nhau trong mọi hoạt động, hai cô gái người Huế luôn lọt vào tầm ngắm ống kính của các phóng viên ảnh.

Tuy nhiên, Lê Nhã Uyên khó có cơ hội vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để vươn tới chiếc vương miện cao quý, bởi với giọng nói xứ Huế sẽ là một rào cản khi cô giao tiếp. Hơn nữa, chiều cao chưa đủ 1m70 cũng là một hạn chế cho Nhã Uyên bởi sau cuộc thi này, người giành vị trí cao nhất sẽ là đại diện cho Việt Nam tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Đặng Thị Ngọc Hân (SBD 561)

Là gương mặt người mẫu quen thuộc của thủ đô Hà Nội, Ngọc Hân nhanh chóng tạo được sự chú ý khi đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010. Trước đó, cô cũng gặt hái không ít thành tích trong các cuộc thi nhan sắc của trường và lĩnh vực người mẫu như Miss Icon Hoa học trò 2005, giải nhất Thập đại mỹ nhân của Võ lâm truyền kỳ, Hoa khôi trường PTTH Trần Nhân Tông, Gương mặt ăn ảnh tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006… Với vốn liếng kha khá đó, Ngọc Hân không cần đến một chiêu PR hình ảnh như nhiều thí sinh khác khi bắt đầu đặt chân đến Tuần Châu dự vòng chung kết.

Kinh nghiệm trong nghề người mẫu sẽ giúp Ngọc Hân biết cách thể hiện mình trên sân khấu.

Ngọc Hân cũng sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười tươi, duy chỉ có đôi mắt là hơi nhỏ. Thân hình của cô khá đẹp với chiều cao 1m73, nặng 55 kg, số đo ba vòng 83-64-93. Tận dụng kinh nghiệm trình diễn catwalk, nữ sinh 21 tuổi trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội luôn tự tin và thể hiện bản thân trong mọi hoạt động của cuộc thi, nhất là trong phần thi phụ Người đẹp Biển và Người đẹp Tài năng. Cơ hội lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam của Ngọc Hân là chắc chắn, thậm chí cô còn có thể tiến sâu hơn, bởi với ngoại hình khá hoàn thiện như vậy, cô hoàn toàn đáp ứng được những tiêu chí của cuộc thi.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SBD 139)

Là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Ngọc Tuyết sở hữu thân hình cân đối. Cô cao 1m71, nặng 52kg với số đo ba vòng 87-63-91. Cô gái 21 tuổi này đại diện cho vùng đất “chủ nhà” tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay nên càng có khả năng lọt vào top 10 chung cuộc.

Người đẹp chủ nhà có rất nhiều khả năng vào top 10.

Nếu chỉ xét về nhan sắc của người đẹp Quảng Ninh, Ngọc Tuyết có khuôn mặt sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt to, sáng. Cô nữ sinh trường Đại học Bắc Hà luôn để mái tóc uốn xoăn khiến gương mặt cô trông hơi dữ dằn. Trong các hoạt động của cuộc thi, Ngọc Tuyết cũng chứng tỏ là một cô gái năng động, tự tin so với nhiều người đẹp phía Bắc. Tuy nhiên, vị trí top 5 hoặc top 3 trong đêm chung kết là một điều khó khăn cho Ngọc Tuyết bởi cô còn phải cố gắng “bứt phá” thể hiện bản thân mình trước các ứng viênsáng gia khác nhiều hơn nữa.

Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 480)

Nữ sinh viên 19 tuổi của trường Đại học Ngoại thương TP HCM luôn rạng ngời trước ống kính phóng viên và khi trình diễn trên sân khấu. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô cũng tạo sự thân thiện cho người đối diện. Sở hữu chiều cao 1m71, cân nặng 50kg, số đo ba vòng 78-59-90, Bảo Ngọc hoàn toàn có thể tự tin về thân hình cũng như nhan sắc của mình. Dù vậy, từ đầu cuộc thi cho đến sát thời điểm đêm chung kết, Bảo Ngọc khá lặng lẽ, chưa tạo được dấu ấn riêng cho mình.

Hình thể đẹp với vòng eo mơ ước (59cm) và nước da trắng của Bảo Ngọc giúp cô ghi điểm.

Có hẳn một stylist đi theo để lo make-up, làm tóc và trang phục, Bảo Ngọc được chăm sóc kỹ lưỡng về hình ảnh. Tuy nhiên, lúc trút bỏ hoàn toàn lớp son phấn, gương mặt mộc của người đẹp lại có phần không mặn mà cho lắm.

Lê Thu Huyền Trang (SBD 269)

Có khuôn mặt xinh xắn như hot girl, Huyền Trang ban đầu đã gây được sự chú ý của báo giới. Khi bắt đầu những hoạt động tại vòng chung kết, cô gái 20 tuổi cũng là thí sinh được nhiều phóng viên ảnh ưu ái. Tuy nhiên, chiều cao hạn chế 1m68, cùng cân nặng 47 kg, số đo ba vòng 79-60-93, Huyền Trang khó có thể vươn tới top 5 của cuộc thi.

Chiều cao hạn chế có thể là một yếu tố khiến Trang khó đi sâu hơn top 10.

Dù chưa có kinh nghiệm diễn catwalk, nhưng nữ sinh trường Đại học Dân lập Đông đô luôn tỏ ra ham học hỏi, tích lũy những bài học nho nhỏ cho mình trong suốt quá trình tập luyện. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính, Huyền Trang ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong cách tạo dáng. Cơ hội dành cho người đẹp này lọt vào top 10 chung cuộc là khá cao.

Theo Ngôi sao