1.000 USD để qua đêm với Michael Jackson

Bắt đầu từ chủ nhật tới, những người Nhật Bản hâm mộ Jackson sẽ có thể đăng ký để trải qua một đêm trong một gian bộ sưu tập Neverland ở tháp Tokyo, nơi đối với nhiều người là một thánh đường ghi nhớ thần tượng của họ.

Cái chết của Jackson ngày 25-6-2009 do ngưng tim ở tuổi 50 đã làm sững sờ người hâm mộ khắp thế giới và khơi dậy một làn sóng mới sưu tầm nhạc của ông, trong khi một cuốn phim tài liệu về ca sĩ này This is it lại trở thành một phim “bom tấn”.

Mamiko Morii, một người hâm mộ Jackson, nói: “Cơ hội trải qua ngày giỗ của Jackson cùng với những vật dụng như áo quần ông đã mặc, những đồ vật trong nhà, vô số giải thưởng và các băng đĩa của ông sẽ là một trải nghiệm không thể quên được”.

Thế nhưng để được trải qua một đêm với những vật dụng của thần tượng Michael Jackson, một người hâm mộ phải bỏ ra tới 1.000 USD!

Theo QUANG HƯƠNG ( TTO, Japan Today)