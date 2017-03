10.000 khán giả cuồng nhiệt với huyền thoại Scorpions

Đêm cuối cùng của Monsoon Music Festival 2016 - lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa (23-10), có một điểm nhấn quan trọng đó là phần biểu diễn được mong chờ nhất, ban nhạc rock huyền thoại Scorpions.

Phải mất gần 1 giờ đồng hồ chờ đợi cho phần chuẩn bị của Scorpions, tuy nhiên tình cảm của khán giả Việt dành cho ban nhạc này khiến họ hầu như không rời vị trí của mình. Và rồi đèn cũng tắt, nhạc cũng nổi lên và Scorpions không làm những người hâm mộ lần đầu tiên được trông thấy họ bằng da bằng thịt phải thất vọng.



Toàn bộ vé trong đêm có sự xuất hiện của Scorpions đã được bán hết.

Scorpions đưa đến Monsoon một set nhạc dài 90 phút, bắt đầu từ khoảng 21 giờ tối. Nhóm nhạc rock huyền thoại đã mang đến những ca khúc kinh điển của mình như Going out with a bang, Make it real, The Zoo,…



Đặc biệt, ca khúc Wind of change cũng được Scorpions thể hiện đầy khí chất trên sân khấu Monsoon 2016.

Trước đó, trong buổi họp báo vào chiều 22-10, nói về ca khúc này đại diện ban nhạc chia sẻ: “Mọi người ở khắp nơi trên thế giới có những cảm nhận riêng về bài hát này. Riêng với chúng tôi, đó là bài hát về niềm tin, về hòa bình, mong muốn mọi người yêu thương nhau hơn. Tinh thần đó của bài hát truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó có thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của thế giới có thể sẽ yêu thích và hát lên ca khúc này, dù ở bất cứ nơi đâu”.

Dù các thành viên đều đã ở tuổi xế chiều, đặc biệt giọng ca chính Klaus Meine đã 68 tuổi nhưng Scorpions vẫn khiến hơn 10.000 khán giả tại Hoàng Thành Thăng Long mê mệt với những phần trình diễn mãn nhãn và đầy phấn khích.

Đặc biệt, trong một phần trình diễn, giọng ca chính Klaus Meine còn mang lên sân khấu lá quốc kỳ Việt Nam và quàng lên người trong sự cuồng nhiệt và vô cùng phấn khích của khán giả bên giới.

Hơn 10.000 khán giả Việt có mặt tại Hoàng Thành bị cuốn theo những giai điệu rock từ hoang dại, cuồng nhiệt đến ngọt ngào, sâu lắng,… của Scorpions. Những khán giả trung niên có dịp hồi tưởng lại thời trẻ đầy nhiệt huyết của mình với những giai điệu của thần tượng mà mình đã hâm mộ vài chục năm.



Một số hình ảnh trong đêm diễn.:



Hình ảnh đẹp mắt, âm thanh đỉnh cao đã trợ lực cho đêm diễn của ban nhạc huyền thoại.



Khoảng 10.000 người đã có mặt tại đêm diễn này.



Dù hầu hết đã lớn tuổi nhưng khi họ biểu diễn âm nhạc đúng là không tồn tại tuổi tác.



Họ luôn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ lượng khán giả khủng ở Hoàng Thành Thăng Long.



Điểm nghỉ giữa hai phần biểu diễn, giọng ca chính của Scorpions Klaus Meine đã khoác quốc kỳ Việt Nam trên sân khấu.



Trong phần biểu diễn của mình ông cũng nhiều lần nhắc đến: Hà Nội, Việt Nam.



Những '"hàng trai" nhiều tuổi của giọng ca chính của Scorpions đã có một phần trình diễn làm thỏa mãn niềm đam mê của khán giả Việt.