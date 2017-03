110 triệu đồng là giá do quản lý của Mỹ Tâm đưa ra

Công ty Sơn Lâm đàm phàn giá cả từng bài hát



Việc mời ca sĩ, thủ tục mời như thế nào là do phía công ty Sơn Lâm làm việc trực tiếp với từng ca sĩ. Từ đó, công ty này đàm phàn với ca sĩ về giá cả từng bài hát.



Một lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch TP Đà Nẵng cho biết như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 10-4 về sự việc Đòi cát-sê 110 triệu đồng 1 bài hát, Mỹ Tâm bị Đà Nẵng từ chối..



Vị lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch TP Đà Nẵng này cho biết hằng năm tại các kỳ bắn pháo hoa, phía TP Đà Nẵng đưa ra một yêu cầu về việc mời một vài ca sĩ và các chương mục văn nghệ thuật khác trong hai đêm diễn ra cuộc thi.



Theo yêu cầu đó, phía Công ty Sơn Lâm lên kế hoạch chương trình nghệ thuật đúng theo yêu cầu của chủ nhà Đà Nẵng đồng thời kèm theo gói kinh phí thực hiện. Sau đó, Hội đồng thẩm định văn hóa của TP sẽ tiến hành thẩm định các bài hát cũng như rà soát kinh phí cho từng hạ mục.



“Còn việc mời ca sĩ, thủ tục mời như thế nào là do phía công ty Sơn Lâm làm việc trực tiếp với từng ca sĩ. Từ đó, công ty này đàm phàn với ca sĩ về giá cả từng bài hát. Nếu trường hợp giá ca sĩ hợp lý với kinh phí cuộc thi thì TP chấp nhận. Riêng năm nay do kinh phí hạn chế nên TP từ chối không mời các ca sĩ mà báo chí đã đề cập đến” - vị lãnh đạo này nói.



Chiều cùng ngày, Mỹ Tâm cũng thư điện tử gửi đến PV. Trong thư, có đoạn viết: “Sự việc vừa qua Mỹ Tâm đã có phản hồi chính thức là không đúng rồi, đồng thời cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lời nói của mình”.



“Vì vậy, Mỹ Tâm không muốn có bất kỳ ý kiến nào về những sự việc như thế này. Sự thật vẫn là sự thật!” – Mỹ Tâm viết trong thư.



