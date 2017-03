12 ca khúc biểu diễn trong liveshow 6 “Bài hát yêu thích”

Em ngày tối và đêm

Ba ca khúc nhận được tổng số bình chọn cao nhất cũng là những bài hát nhận được bình chọn cao từ phía khán giả trên bảng đề cử là :(sáng tác: Trần Duy Hải, do ca sĩ Phan Ngọc Luân thể hiện),(Nhạc: Huy Thục, Thơ: Nguyễn Bính, do ca sĩ Linh Hoa thể hiện) vàsáng tác: Phạm Duy, do ca sĩ Quang Dũng thể hiện).được xem là “khá kén người nghe” nhưng thật bất ngờ khi ca khúc này dẫn đầu trên bảng đề cử bài hát vào Liveshow 6 với 18 bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và đạt được 3.171 lượt nghe trên website chiếm tới 6,64%.Trong khi đódưới sự thể hiện của Linh Hoa (gương mặt trẻ triển vọng của Sao Mai 2011) đã phả ra được vẻ đẹp trong sáng, phảng phất chút buồn phiền e thẹn của cô gái mới lớn chạm ngõ tình đầu. Âm hưởng dân gian của ca khúc rất phù hợp với chất giọng trong sáng, trẻ trung của Linh Hoa.Ngay từ khi xuất hiện trên Bảng đề cử Liveshow 6, Linh Hoa cũng đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả yêu nhạc. Ca khúc này đạt 4.906 lượt nghe, dẫn đầu số lượt nghe trên Bảng đề cử ca khúc tháng 6 và dành vị trí top 2 với 6,47% tổng lượng bình chọn.Vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về ca khúcdo Bảo Thy thể hiện với 4,4% tổng lượng bình chọn và Vệt nắng cuối trời do Minh Vương- trưởng nhóm M4U thể hiện chiếm 4,35%.Sau thời gian bình chọnđã nhận được 12 phiếu bình chọn từ Hội đồng tuyển chọn và 2.047 lượt nghe trên website của chương trình.Vũ Thắng Lợi góp mặt trong Bài hát yêu thích với ca khúc đậm chất trữ tìnhBài hát này đã đem lại cho anh Giải nhất Thính phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên ở cuộc thi Sao Mai năm 2011 và sẽ nằm trong album cùng tênsắp phát hành vào cuối năm nay.Giữ vị trí 7 trong bảng đề cử ca khúc biểu diễn ở liveshow 6 là cặp song ca Hoàng Hiệp và Thanh Trúc với ca khúcchiếm 4,1% bình chọn. Khác với liveshow 5 vừa qua, sự có mặt của cặp đôi lần này là điểm nhấn duy nhất của chương trình.Trung Quân Idol với lần thứ 2 xuất hiện sẽ góp mặt cùng ca khúc. Ca khúc này đang nhận được 3,89% bình chọn và đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách đề cử ca khúc biểu diễn tại liveshow.Đến với liveshow 6 Bài hát yêu thích, Tăng Nhật Tuệ (giữ vị trí thứ 9) sẽ tự thể hiện ca khúc của mình mang tênSự trở lại của Phương Thanh với, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình đã chính thức giữ vị trí thứ 10 với 3,74% bình chọn.Hai ca khúc cuối cùng tham gia Liveshow 6 lần lượt thuộc về ca khúc viết theo điệu hò dân gian mang têndo ca sĩ Thái Thuỳ Linh thể hiện vàdo ca sĩ Nguyệt Ánh thể hiện.