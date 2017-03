12 giờ cuối cùng của Michael Jackson

Dưới ảnh hưởng của thuốc giảm đau, Michael Jackson lâm vào trạng thái mơ màng, viết những bài thơ với lời lẽ tăm tối. Anh than thở bị những người quản lý “phản bội” khi ép anh nhận 50 buổi biểu diễn ở Anh. Đó là những gì nhà văn Ian Halperin tiết lộ sau khi phỏng vấn các trợ lý, bạn bè và điều tra viên sau khi Michael Jackson qua đời. Ông là tác giả cuốn sách Unmasked: The Final Years Of Michael Jackson (Lật mặt nạ: Những năm cuối đời của Michael Jackson). Ông cũng đã đưa ra lời tiên đoán về cái chết của ngôi sao ca nhạc này tám tháng trước.

Ian Halperin tiết lộ, trong 12 giờ cuối cùng trước khi lâm chung, Michael Jackson luôn ở trong trạng thái bị kích động. Anh như bùng nổ. Anh yêu cầu hủy chuyến lưu diễn ở Anh, đòi trợ lý gọi cho cha. Michael gào lên rằng, ông Joe là người duy nhất anh còn tin được. Halperin cũng cho rằng, các trợ lý đã nói dối Michael về việc không liên lạc được với ông Joe Jackson, đồng thời nhận định, nếu người cha có mặt đêm đó, sự việc có thể khác đi.

Theo lời Ian Halperin, Michael đã bị mất ngủ và thức giấc lúc giữa trưa 24/6. “Michael đã thức đến 4h sáng hôm đó, nên ngủ đến trưa. Bình thường, anh ăn trưa lúc 13h, nhưng hôm đó chỉ cố nuốt được vài miếng. Anh kêu đau họng và phổi. Anh cũng bị đau lưng sau các buổi luyện tập cho chuyến lưu diễn”. Từ 12h30, Michael Jackson bắt đầu tự tiêm hai loại thuốc giảm đau và thuốc ngủ Demerol và Lidocaine, cùng một loại thuốc an thần khác. Đến 14h40, anh thức dậy trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Michael ra phòng khách trong bộ đồ ngủ, nói chuyện với một trợ lý về thời thơ ấu của mình. Sau đó anh về phòng, thay đồ. Từ đó đến 16h, Michael có ba cuộc điện thoại nhưng đều từ chối nghe.

Từ 16h30, cửa phòng Michael Jackson khóa chặt. Ian Halperin không thể tìm hiểu được về sáu giờ tiếp theo của ngôi sao này. Một bản báo cáo cho biết, Michael tiếp tục tự tiêm thuốc giảm đau.

Lúc 22h40, nhân viên nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ phòng Michael Jackson. Hai tiếng sau, cửa phòng mở. Michael ủ ê, tỏ ra vừa sợ hãi vừa cáu bẳn. Anh đã mặc lại đồ ngủ, chân xỏ đôi dép tồi tàn. Một trợ lý kể đã nhìn thấy Michael Jackson ngồi trên giường. Anh đang nghe nhạc của Gibsy Kings, loại nhạc mà anh chẳng bao giờ nghe.

1h20 ngày 25/6, Michael nhận một cuộc điện thoại của cố vấn. Halperin kể: “Anh ấy gào ầm trong điện thoại, cãi vã về vấn đề tài chính. Anh nổi cáu và yêu cầu hủy tour diễn ở Anh. Anh cho rằng những kẻ xấu xa quanh mình lúc nào cũng khiến anh đau đớn và mất tiền. Michael cho rằng, anh chỉ có thể hát được 5 buổi, còn 50 buổi là điều không thể tưởng tượng được”. Sau đó, Michael Jackson đã khóc và yêu cầu trợ lý liên lạc với cha anh, ông Joe. Trợ lý bảo ông không bắt điện thoại.

Theo Ian Halperin, nhiều tuần trước đó, Joe Jackson luôn bị chặn lại trước nơi Michael ở. Nhà văn này nói: “Có lẽ những trợ lý sợ rằng, nếu Joe biết tình hình của Michael, ông sẽ hủy 50 show diễn. Ông luôn dạy các con: Phải luôn biểu diễn khi sung sức nhất, hoặc nghỉ luôn”.

Sáng sớm ngày 25/6 định mệnh, thần tượng của hàng triệu khán giả yêu nhạc toàn cầu bắt đầu sáng tác thơ. Halperin nói: “Tinh thần Michael Jackson quá kích động. Anh viết những lời rất u ám, có vẻ sợ hãi”. Bốn mươi phút sau, anh ngồi trên giường, vừa khóc vừa đọc Kinh thánh. Lúc 1h51, anh đòi gặp bác sĩ Murray. Sáu phút sau, anh bước vào phòng vị bác sĩ này để được tiêm thuốc ngủ Propofol. Loại thuốc này không có trong phòng ngủ của Michael, mà được khóa kỹ trong phòng của bác sĩ.

Michael Jackson nói những lời cuối cùng với trợ lý lúc 2 giờ sáng. Anh nói: “Đừng lo cho tôi. Tôi đi ngủ đây”. Bác sĩ Murray rời phòng Michael 25 phút sau đó. Michael ngủ say và không bao giờ tỉnh lại. Murray đang bị điều tra tội ngộ sát.

Michael Jackson được xác định trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện UCLA ở Los Angeles (Mỹ) ngày 25/6. Theo kế hoạch, anh có buổi tập nhảy với con trai út - Blanket - chiều đó, nhưng đã hủy lịch.

Ian Halperin cho rằng, rất khó xác định nguyên nhân khiến Michael Jackson chết. Anh nói: “Michael quá ốm yếu. Tôi chỉ chắc một điều rằng, ông Joe Michael sẽ phá cửa xông vào cứu con trai nếu biết tình trạng nguy hiểm của anh. Không ai biết Michael sẽ sống thêm được bao lâu, nhưng chắc chắn anh sẽ thoát chết đêm đó nếu người cha xuất hiện”.