12 nhà làm phim trẻ VN sang Mỹ học làm phim

Trung tâm Trao đổi Giáo dục với Việt Nam (Center for Educational Exchange with Vietnam - CEEVN) đã chọn 12 gương mặt tham dự khóa học ngắn hạn về “Làm phim mùa hè năm 2009”, do CEEVN tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Ford, diễn ra từ ngày 31-5 đến 11-7-2009 tại trường Nghệ thuật Điện ảnh (School of Cinematic Arts) thuộc trường University of Southern California, bang California, Mỹ.

Khóa học dành cho cả tác giả kịch bản, đạo diễn, quay phim lẫn nhà sản xuất. Trong 12 gương mặt được chọn thì 6 người ở Hà Nội, 1 ở Đà Nẵng và 5 tại TPHCM, trong đó có 3 nhà sản xuất cùng 2 gương mặt nghệ sĩ trẻ là quay phim K’Linh và đạo diễn Võ Anh Cẩn (sinh viên năm cuối khoa đạo diễn trường CĐ Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Theo H.Giang (SGGP)