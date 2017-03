15 phim hoạt hình tranh giải Oscar 83

Alpha and Omega

tạm dịch: Alpha và Omega

dreams of Jinsha (tạm dịch: Ước mơ của Jinsha), Idiots and angels (tạm dịch: Những thằng ngốc và thiên thần),

The Illusionist (tạm dịch: Nhà ảo thuật), My dog Tulip (tạm dịch: Chú chó Tulip của tôi), Summer wars (Trận chiến mùa hè), Tinker Bell and the great fairy rescue (tạm dịch: Nàng Tinker Bell và cuộc giải cứu thần tiên).

Toy story 3 (Câu chuyện đồ chơi 3), Shrek forever after (Shrek sau cùng và mãi mãi), Cats & Dogs: The revenge of Kitty Galore (Đại chiến chó mèo), Despicable me (Kẻ cắp mặt trăng), How to train your dragon (Bí kíp luyện rồng), Megamind (Người hùng bất đắc dĩ), Legend of the Guardians: The owls of Ga'Hoole (Hộ vệ xứ Ga’Hoole) và Tangled (tạm dịch

Rối

Bộ phim hoạt hình Megamindđã thống trị các phòng vé ở Bắc Mỹ tuần thứ hai với tổng doanh thu hiện tại 90 triệu USD. Nhà phân tích Paul Dergarabedian của trang Hollywood.com đánh giá sở sĩ Megamind có thành công này vì đây là bộ phim gia đình hiếm hoi trong thị trường điện ảnh hiện nay. "Hiện nay các bộ phim được dán mác R (Restriction - hạn chế người xem) như Paranimal activity 2 (Hiện tượng siêu nhiên 2), phim kinh dị Saw (Lưỡi cưa)... đang thu hút người xem. Mãi đến khi Megamind xuất hiện thì thị trường điện ảnh năm nay chưa có bộ phim gia đình nào", ông nói. Tuy nhiên, với sự ra mắt của tập cuối loạt phim Harry Potter - Harry Potter và bảo bối tử thần phần 1 thì Megamind được dự đoán sẽ bị chiếm ngôi.

Các phim hoạt hình được chấp nhận tranh giải Oscar lần này có:), TheNgoài ra một số phim đã và sẽ chiếu ở Việt Nam cũng nằm trong số 15 phim tham gia tranh giải Oscar lần 83 như).Tuy nhiên, bốn phim trong số đó là The dreams of Jinsha, The Illusionist, Summer wars và Tangled chưa đạt tiêu chuẩn về số lượt công chiếu tại một rạp phim bất kỳ ở Los Angeles cũng như một số tiêu chuẩn khác trước khi được tiến vào vòng bình chọn. Từ 15 phim này Viện hàn lâm Khoa học điện ảnh Mỹ sẽ chính thức đề cử ba phim, được công bố ngày 25-1-2011.Câu chuyện đồ chơi 3 và Bí kíp luyện rồng được xem là những ứng viên hàng đầu cho ba đề cử đó. Ở hạng mục này, những năm trước hầu hết chỉ có ba đề cử, năm 2002 là năm duy nhất có năm đề cử trong số 17 bộ phim hoạt hình được chọn.Theo viện này, những phim tranh giải ở thể loại phim hoạt hình cũng có thể tham gia tại các hạng mục khác, gồm cả hạng mục phim xuất sắc nhất, miễn bộ phim đó hội đủ những tiêu chuẩn cho từng hạng mục. Buổi công bố đề cử giải Oscar lần 83 sẽ diễn ra ngày 25-1-2011 và lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 27-2-2011.