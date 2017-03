1.600 diễn viên hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng

Đây là các thanh niên, học sinh, sinh viên, cựu chiến binh, thiếu nhi các nhà văn hóa, đơn vị nghệ thuật quần chúng toàn quốc tập hợp thành đoàn hợp xướng tham gia biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc tại Hà Nội, tối 7/1/2011 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 10/1/2011.



Thông tin trên do ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng Ban tổ chức liên hoan cho biết tại buổi họp báo diễn ra sáng 24/12, tại Hà Nội.



Ông Chính cũng cho biết, liên hoan hợp xướng là một trong những hoạt động thiết thực tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.



Thông qua Liên hoan này, các đoàn văn nghệ quần chúng bằng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, tưng bừng, đậm bản sắc dân tộc đã thể hiện sự tôn vinh, lòng biết ơn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.



Tại khu vực Hà Nội có 9 đơn vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị tham gia Liên hoan hợp xướng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. Mỗi đơn vị gồm khoảng 80 diễn viên sẽ biểu diễn từ 1-2 tiết mục ca ngợi công lao to lớn của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thành tựu kinh tế-xã hội đất nước thời kỳ đổi mới.



Các ca khúc trong Liên hoan này đều là tác phẩm tiêu biểu của hợp xướng Việt Nam, do các nhạc sĩ nổi tiếng sáng tác, đã in sâu vào trí óc biết bao thế hệ người Việt Nam. Chương trình biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm các bài hát ca ngợi thành phố mang tên Bác hết sức năng động, tự tin phát triển trong thời kỳ hội nhập giao lưu quốc tế.../.







Theo Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)