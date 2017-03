18 vị vua Hùng là ai ?

Kinh Dương Vương(涇陽王): 2879 - 2794 TCN (số năm trị vì là ước đoán). Huý là Lộc Tục (祿續). Hùng Hiền vương(雄賢王), còn được gọi là Lạc Long Quân (駱龍君 hoặc 雒龍君 hoặc 貉龍君): 2793 - 2525 TCN. Huý là Sùng Lãm (崇纜). Hùng Lân vương (雄麟王): 2524 - 2253 TCN Hùng Việp vương (雄曄王): 2252 - 1913 TCN Hùng Hi vương (雄犧王): 1912 - 1713 TCN (phần bên trái chữ "hi" 犧 là bộ "ngưu" 牛) Hùng Huy vương (雄暉王): 1712 - 1632 TCN Hùng Chiêu vương (雄昭王): 1631 - 1432 TCN Hùng Vĩ vương (雄暐王): 1431 - 1332 TCN Hùng Định vương (雄定王): 1331 - 1252 TCN Hùng Hi vương (雄曦王): 1251 - 1162 TCN (phần bên trái chữ "hi" 犧 là bộ "nhật" 日) Hùng Trinh vương (雄楨王): 1161 - 1055 TCN Hùng Vũ vương (雄武王): 1054 - 969 TCN Hùng Việt vương (雄越王): 968 - 854 TCN Hùng Anh vương (雄英王): 853 - 755 TCN Hùng Triêu vương (雄朝王): 754 - 661 TCN Hùng Tạo vương (雄造王): 660 - 569 TCN Hùng Nghị vương (雄毅王): 568 - 409 TCN Hùng Duệ vương (雄睿王): 408 - 258 TCN