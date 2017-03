1,9 tỉ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt, người nghèo

Tối 22-8, Đêm ca nhạc từ thiện "Đất mẹ là mãi mãi" đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) với sự tham dự của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Công an), Thân Đức Nam (phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng các lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu (Thứ trưởng Bộ Công an) trao tiền ủng hộ đại diện người dân Quảng Ninh gặp thiên tai. Ảnh Lê Phi

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài ANTV và Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Các ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại và trong nước đã tham gia.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân thì đây là chương trình ca nhạc đặc biệt mà báo phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 tổ chức nhằm quyên góp tiền ủng hộ đồng bào vừa gánh chịu thiên tai tại Quảng Ninh và các gia đình nghèo, học sinh hiếu học tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam.











Một tiết mục ca nhạc của chương trình từ thiện. Ảnh Lê Phi

Ngay trong đêm ca nhạc từ thiện này, Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu đã ủng hộ chương trình 30 triệu đồng. Các ông Thân Đức Nam (Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an), ông Nguyễn Xuân Anh (phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch TP Đà Nẵng) và Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an Đà Nẵng) ủng hộ mỗi người 10 triệu đồng....

Theo đó Ban tổ chức quyết định trích 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Quảng Ninh vừa gặp thiên tai; ủng hộ 300 triệu đồng cho quỹ khuyến học TP Đà Nẵng; ủng hộ quỹ khuyến học TP Hội An 200 triệu đồng và số tiền còn lại ủng hộ các học sinh nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng, Quảng Nam...tổng số tiền trao từ thiện ngay khi chương trình bắt đầu là 1,9 tỉ đồng. Số tiền quyên góp còn lại sau khi chương trình kết thúc sẽ được tiếp tục hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học và gia đình khó khăn ở Đà Nẵng và Quảng Nam.