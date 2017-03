20 bộ phim hoạt hình tranh giải Oscar

Một cảnh trong phim Up - Ảnh: IMDB

Ít nhất có 16 phim lọt vào vòng loại để AMPAS chọn ra 5 đề cử hạng mục phim hoạt hình hay nhất. Ở hạng mục này, những năm trước hầu hết chỉ có 3 đề cử, năm 2002 là năm duy nhất có 5 đề cử trong số 17 bộ phim hoạt hình được chọn.

20 bộ phim hoạt hình tham dự tranh giải Oscar 2010 đa dạng về phong cách và kỹ thuật bao gồm: hoạt hình máy tính (computer animation) có phim Up (Vút bay), Ice age: Dawn of the dinosaurs (Kỷ băng hà 3: Khủng long trở lại) và Monsters vs. Aliens (Quái vật và người ngoài hành tinh); hoạt hình tĩnh vật (stop-motion animation) có phim Coraline, Fantastic Mr. Fox và Mary and Max; hoạt hình vẽ tay (hand-drawn animation) có phim The Princess and the Frog (Công chúa và chàng Ếch) và Ponyo (Nàng tiên cá phương Đông).

Đặc biệt trên Reuters, nhà báo Alex Dobuzinskis còn hi vọng bộ phim Up sẽ trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên giành giải Oscar phim hay nhất kể từ chiến thắng của phim Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật) năm 1991.

Được biết, AMPAS chưa từng bỏ phiếu cho bộ phim hoạt hình nào vào danh sách đề cử phim hay nhất kể từ năm 2002 - năm AMPAS bắt đầu có thêm giải phim hoạt hình hay nhất.

Một số bộ phim hoạt hình khác cũng có mặt trong danh sách này bao gồm: Alvin and the Chipmunks: The squeakquel, Astro Boy, Battle for Terra, Cloudy with a chance of Meatballs, Disney's A Christmas Carol, The Dolphin - story of a dreamer, The missing Lynx, 9, Planet 51, The secret of Kells, Tinker Bell and the lost treasure và A town called Panic.

