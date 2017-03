20 sao ca nhạc, cải lương tham gia "Xuân ấm tình người"

Đêm diễn là dịp hội ngộ của các nghệ sĩ ở dòng nhạc truyền thống như: Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hiền, NSND Diệp Lang - NSƯT Thoại Mỹ, Lê Tứ, Trọng Phúc, Vũ Luân... cùng các ca sĩ của dòng nhạc nhẹ như: Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Lệ, Quốc Đại, nhóm Mặt Trời Mới, Hiền Thục, Cẩm Ly, Đan Trường, Ngô Thanh Vân, nhóm Techno, Ngân Quỳnh, Nhật Tinh Anh...

MC chính của đêm âm nhạc này là Thanh Bạch và người đẹp Trịnh Kim Chi. Nghệ sĩ Hoa Hạ, tổng đạo diễn của chương trình chia sẻ, rạp Hưng Đạo sẽ đẹp hơn ngày thường và được nới rộng ra để các ngôi sao ca nhạc và cải lương có thể trình diễn hết mình cùng với sự dàn dựng với nhiều màn múa công phu của các vũ đoàn như: Rạng Đông, Hoàng Thông, ABC, nhóm thiếu nhi Sido...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, đại diện Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, cho biết: "Cuộc vận động quyên góp xây nhà cho chị em phụ nữ nghèo trên toàn quốc được chúng tôi phát động từ lâu. Tính đến ngày 1/12, Hội nhận được gần 13 tỷ đồng từ nhiều đơn vị, cá nhân ở 63 tỉnh thành và tổ chức nước ngoài. Chúng tôi cam kết dùng 100% tiền nhận được phục vụ công việc thiện nguyện. Hy vọng của Hội là đến hết 2010 không còn phụ nữ Việt Nam nào phải sống trong cảnh tạm bợ, không nhà".

Tại đêm Xuân ấm tình người, ngoài các tiết mục biểu diễn đặc sắc, chọn lọc, ban tổ chức còn đấu giá bức tranh Hai Bà Trưng bằng đá quý và bức áp phích mang tên The war is over (Chiến tranh đã kết thúc), do một nhà báo Mỹ thực hiện. Bức ảnh được phát hành để cổ động cho cuộc mít tinh của nhân dân Mỹ ủng hộ nhân dân Việt Nam tại công viên Central ngày 11/5/1975.

Bà Kathryn Momahon, Giáo sư - Tiến sĩ xã hội học Mỹ, đã tham dự cuộc mít tinh trên và giữ tờ áp phích làm kỷ niệm. Tháng 7/1992, bà Kathryn giữ vai trò trưởng đoàn đại biểu phụ nữ Mỹ sang nghiên cứu và tham quan Việt Nam. Đoàn đã trao lại một số tặng vật, trong đó có bản áp phích.

Chương trình Xuân ấm tình người diễn ra lúc 20h ngày 13/12, tại nhà hát Trần Hưng Đạo, được truyền trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

Show diễn do Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm vận động nhiều nguồn quyên góp gây quỹ xây nhà, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.