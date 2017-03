20 thí sinh vào chung kết Thử thách cùng bước nhảy

20 thí sinh gồm mười thí sinh nam mười thí sinh nữ sẽ có một đêm công diễn ra mắt vòng chung kết vào 21 giờ ngày 18-10 tại Nhà thi đấu Maximart Cộng Hòa và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7.

Đêm ra mắt tốp 20 Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ ba sẽ có sự xuất hiện của ông Jeff Thacker tổng điều hành sản xuất So you think you can dance phiên bản Mỹ, vũ công Robert (Á quân So you think you can dance Mỹ mùa thứ bảy) và nữ diễn viên chính của phim Step-up Revolution - Kathryn McComick (Á quân So you think you can dance Mỹ mùa thứ sáu).

Ngoài phần diễn của tốp 20 do ông Jeff Thacker dàn dựng tiết mục ra mắt, hai khách mời Robert và Kathryn sẽ mang đến mỗi người một tiết mục múa solo bên cạnh tiết mục nhảy đôi của cả hai.

Bên cạnh đó, vòng chung kết năm nay sẽ có hai thay đổi. Thứ nhất, đêm gặp gỡ tốp 10 sẽ là đêm diễn sau khi chương trình xác định được 10 gương mặt được yêu thích nhất. Tại đêm diễn này, những vũ công trưởng thành từ hai mùa trước sẽ góp mặt để bắt cặp biểu diễn cùng tốp 10 mùa này.





Tốp 20 Thử thách cùng bước nhảy mùa ba - Ảnh: Q.T

Thứ hai, tỷ lệ biên đạo quốc tế chiếm 50% bài nhảy trong mỗi đêm thi. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc hội nhập, cọ xát và nâng cao trình độ đối với không chỉ vũ công của của chương trình mà còn là một phần nào đó của nhảy múa và công nghệ giải trí Việt Nam.

12 đêm gala biểu diễn của Thử thách cùng bước nhảy được phát sóng lúc 21g thứ bảy hằng tuần từ ngày 18-10. Tám đêm công bố kết quả và bốn tập tổng hợp hành trình được phát sóng vào lúc 21g chủ nhật hằng tuần (từ ngày 19-10). Tất cả chương trình được phát sóng trên các kênh: HTV7, VTV – Cần Thơ 1, VTVCab1 -Giải trí TV, DRT1, H1 & H2 (Đài PTTH Hà Nội), và YanTV.