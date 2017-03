2009 - năm "bội thu" ca sĩ trẻ lộ hàng

Đó còn chưa kể đến các pha lộ vòng 1 của Ngân Khánh và Hoàng Oanh của nhóm Mắt Ngọc.

Dù vô tình hay cố ý thì điều đó cũng giúp họ bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hậu scandal là hình tượng sexy

Mở màn là nữ ca sĩ vốn được biết đến với hình tượng "công chúa tuyết" Thủy Tiên. Một số bức hình chụp theo kiểu "tự sướng" của cô tràn lan xuất hiện trên các diễn đàn online trong tình trạng thiếu vải, có tấm nữ ca sĩ không mặc gì, dùng tay che ngực và có tấm lộ rõ một bên ngực. Nhìn vào ảnh, ai cũng thấy Thủy Tiên chủ động dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp mình qua gương. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định đó hoàn hoàn do người khác cố tình ghép ảnh và vu oan cho cô. Thủy Tiên thừa nhận, cô có thói quen chụp ảnh "tự sướng" như các teen girl nhưng chưa bao giờ cô có các tấm hình quá hở hang như thế. Sự việc chỉ là một tai nạn vì chiếc laptop chứa kho ảnh cá nhân của cô bị bỏ quên ở tiệm café. Dẫu cho hai nhiếp ảnh gia nổi tiếng Quốc Dũng và Thái Phiên phân tích ánh sáng, điểm ảnh trong từng bức hình và khẳng định đó hoàn toàn không phải là ảnh ghép thì Thủy Tiên vẫn một mực phủ nhận.



Thủy Tiên có thói quen chụp ảnh "tự sướng" hàng ngày. Ảnh: Quang Lê.

"Tự tung những bức ảnh hở hang của mình lên mạng là chuyện ngu ngốc mà tôi thấy chẳng ai dại đi làm", "Tuy có những người có ác ý cho rằng tôi cố tình dựng scandal lên vì 'điều này điều nọ', nhưng tôi nghĩ rằng nổi tiếng bằng scandal rất phù phiếm, ăn xổi ở thì". Ngay sau đó, nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng liền làm cuộc "cách mạng" về hình ảnh khi lột xác từ một cô công chúa trong sáng sang cô nàng gợi cảm trên sân khấu. Cô cho rằng mình có ưu điểm là dáng đẹp, đôi chân thon nên chẳng dại gì không khoe ra với những chiếc quần short ngắn.

Sự việc của Thủy Tiên chưa kịp lắng xuống thì 3 tháng sau, cô bé An An của Giải cứu thần chết lại khiến dư luận bàn tán khi bị một teen 9X tên Khoa tung loạt ảnh cô mặc đồ lót với các tư thế khêu gợi lên một diễn đàn game. Minh Hằng nhận mình là chủ nhân trong loạt ảnh hớ hênh kia và nó được mẹ cô chụp trong dịp sinh nhật của con gái. Bộ đồ lót màu hồng Minh Hằng mặc trong bức ảnh cũng là quà sinh nhật mẹ cô tặng. Vì thấy nó dễ thương nên cô mặc thử, tiện có máy ảnh ở đó, mẹ cô đã chụp một vài tấm kỷ niệm và lưu trong laptop cá nhân. Không may, kẻ trộm đột nhập vào công ty Thiên Thi (công ty Minh Hằng đang đầu quân) và cuỗm sạch đồ đạc giá trị, trong đó có máy ảnh và laptop của nữ ca sĩ trẻ. Công an đã nhập cuộc và bắt được thủ phạm của vụ tung ảnh nóng, giải oan cho Minh Hằng khi cô bị nhiều người quy chụp cho việc cố tình tạo scandal để nổi tiếng. Tham gia làng giải trí đã 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô dính phải rắc rối đáng tiếc như thế này. Cũng liền ngay sau đó, Minh Hằng phát triển hình tượng âm nhạc theo hướng sexy girl.





Qua vụ lộ ảnh hở hang, Minh Hằng đã dần mạnh mẽ hơn. Ảnh: L.T.

Sau cuộc thi Vietnam Idol 2008, sự nghiệp của Duyên Anh chưa có gì khởi sắc. Tuy nhiên, cô lập tức đắt show ca nhạc khi có vụ bị tung ảnh hở hang lên mạng. Không ồn ào như Thủy Tiên hay Minh Hằng, nữ ca sĩ trẻ cũng thừa nhận và cung cấp thêm thông tin, cô còn có một clip do em gái quay trong lúc đang nhảy nhót theo giai điệu một ca khúc của Britney Spears nhưng đã kịp xóa. Cô lưu tất cả những hình ảnh riêng tư trong điện thoại nhưng trong một lần cùng bạn bè đi chơi tại quán bar, do hơi ngà ngà say nên cô đánh mất điện thoại lúc nào không hay. Một người nào đó đã nhặt được và chơi xấu cô bằng cách phát tán trên mạng. Duyên Anh tâm sự trong những bài phỏng vấn, cô chưa phải là một cái tên hot nên việc cố tình tung ảnh hở ngực sẽ không thể có. Nếu làm như vậy, cô chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi.

Liền ngay sau đó là hàng loạt các bài báo phân tích những vụ lộ ảnh nóng trong làng giải trí Việt trong năm vừa qua. Đa số các ý kiến nghiêng về việc ca sĩ trẻ cố tình làm thế để đánh bóng tên tuổi khi đang chuẩn bị tung ra album, đóng một bộ phim mới hoặc lột xác về hình tượng. Nhưng cũng phần đông khán giả lại tỏ ra thương cảm vì tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, nhờ có scandal đó, tên tuổi của Thủy Tiên, Minh Hằng và Duyên Anh Idol được nhắc đến nhiều hơn trên mặt báo.





Duyên Anh vì vụ scandal mà chia tay người yêu. Ảnh: Khắc Trung.

Theo quan niệm của đa phần ca sĩ bây giờ, xuất hiện thường xuyên trên báo chí là một phương pháp PR bản thân hiệu quả để khán giả không quên mình và để chứng tỏ mình đang là gương mặt hot. Do đó, không ít ca sĩ tìm mọi cách để "ló mặt" lên báo, dù chỉ là nhắc đến tên trong một bài chê bai. Tất nhiên họ biết, nếu chọn con đường nổi tiếng bằng scandal thì sẽ không bền, nhưng họ vẫn làm chỉ để được chú ý trong chốc lát.

Không ít người đặt ra câu hỏi về lối sống quá “cởi mở” của các nghệ sĩ trẻ. Nếu như họ có ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh thì đã không bao giờ tự mình chụp những tấm hình hớ hênh như thế. Và nếu họ cẩn thận hơn thì đã không bao giờ lưu giữ lại nó trong điện thoại hay laptop.

Lộ ‘hàng’ vì nhảy quá sung

Nếu trường hợp của 3 ca sĩ trên bị kẻ xấu tung ảnh hở "hàng" lên mạng thì Ngân Khánh và Hoàng Oanh lại bất ngờ để lộ ngực ngay trên sân khấu trong lúc đang biểu diễn. Cả hai đều diện trang phục gợi cảm trong khi thể hiện các động tác vũ đạo sôi động, dẫn đến tình huống trớ trêu.





Ngân Khánh bối rối khi gặp tai nạn trong lần đầu ra mắt ở vai trò ca sĩ. Ảnh: Kenh14.

Ngân Khánh lần đầu tiên xuất hiện với vai trò ca sĩ đã gặp ngay sự cố. Vì muốn để lại ấn tượng đẹp cho khán giả nên cô đã chọn bộ áo quây ôm sát đi liền với quần short ngắn. Mải mê thể hiện phần vũ đạo nóng bỏng ca khúc Nobody, cô không hề chú ý một bên áo đã tụt xuống, để hở một phần ngực. Ngay sau khi phát hiện ra, Ngân Khánh đã chỉnh sửa trang phục để tiếp tục hoàn thành tiết mục. Tương tự, thành viên Hoàng Oanh của nhóm Mắt Ngọc cũng vì quá tập trung vào việc nhảy nhót nên cổ áo xô lệch, dẫn đến việc hở vòng 1. Cô khá ngượng vì mọi con mắt đều dồn về phía mình nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.





Hoàng Oanh, thành viên nhóm Mắt Ngọc bất ngờ lộ ngực trong khi đang trình diễn tại một show ca nhạc. Ảnh: Quân Ngọc.

Mới đây nhất là trường hợp của ca sĩ Yến Trang. Trong chương trình chung kết HHT Icon 2009 diễn ra tại Hà Nội, cô khiến khán giả tuổi teen ở hàng ghế khán giả ngượng ngùng khi diện chiếc váy không thể ngắn hơn. Mỗi lần giơ tay cao, phần gấu váy của Yến Trang theo đó cũng được co lên, để lộ phần nhạy cảm được che chắn bởi chiếc quần tất mỏng tang cùng tông màu đen với bộ đầm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ trẻ dường như không hề để ý đến chuyện đó mà tiếp tục trình diễn ca khúc sôi động, thậm chí còn đứng sát mép sân khấu khuấy động không khí khán phòng. Phần đông người ngồi ở hàng ghế đầu tiên bức xúc khi ngước mắt lên là họ có thể thấy những gì không muốn nhìn. Phong cách gợi cảm của Yến Trang tuy rằng rất hấp dẫn, nhưng ở một chương trình dành cho tuổi teen, bộ trang phục của cô dường như không phù hợp.

Năm vừa qua, số lượng các giọng ca nữ tuyên bố theo đuổi phong cách sexy ngày càng nhiều. Do đó khán giả không còn quá xa lạ với hình ảnh ca sĩ trong các trang phục mỏng manh trên sân khấu nhằm khoe đường cong cơ thể. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ có thể vướng vào rắc rối nhỏ. Trước Ngân Khánh, Hoàng Oanh, hai ca sĩ đàn chị Mai Khôi và Lưu Hương Giang cũng gặp rủi ro với trang phục gợi cảm. Hoa hậu Trúc Diễm trong lần đầu xuất hiện trên sân khấu ca nhạc với nghệ danh Baby J cũng khiến phần đông khán giả hiểu lầm việc cô cố tình lộ "hàng" khi mặc chiếc quần đùi màu vàng bên trong chiếc váy cùng tông màu.



Phút sơ hở của Yến Trang chỉ vì chọn bộ đầm thời trang dù tiết trời Hà Nội đang rất lạnh. Ảnh: CTV.

Câu chuyện về thời trang trong giới nghệ, đặc biệt là của các nữ ca sĩ luôn trở thành đề tài bàn tán không bao giờ có điểm dừng của dư luận. Sao nào cũng có style ăn mặc riêng để tạo thương hiệu cho mình, thậm chí khếch trương nó thành trào lưu trong giới trẻ. Và cách chọn trang phục của ca sĩ một phần thể hiện con người họ, một phần nói lên sự tôn trọng của họ dành cho khán giả.

Những sự cố hở hang trên sân khấu là điều không nghệ sĩ nào muốn gặp phải. Với những ca sĩ có thâm niên trong nghề, họ biết cách để mình nổi bật trong mỗi lần biểu diễn cùng các trang phục phù hợp và độc đáo. Trái lại, phần đông ca sĩ trẻ lại muốn tận dụng tối đa ngoại hình để thu hút khán giả. Có lẽ vì thế mà họ khá chủ quan trong việc lựa cho mình một bộ trang phục đẹp và an toàn.

Theo Lương Trần (Ngôi sao)