"2012" làm nổ tung các quầy vé ở Mỹ và Canada

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, bộ phim thảm họa "2012" từng gây cơn sốt ngay từ những ngày đầu bấm máy, đã làm nổ tung các quầy vé ở Mỹ và Canada và thu về 65 triệu USD tiền bán vé trong hai ngày đầu ra mắt cuối tuần qua.

Dưới sự chỉ đạo của Roland Emmerich, đạo diễn từng rất thành công với các bộ phim thảm họa khác như "Independence Day" (Ngày Độc lập), "Gozilla" và "The Day After Tomorrow" (Ngày mai không bao giờ chết), "2012" tái hiện hình ảnh một cơn đại hồng thủy đưa thế giới đến ngày tận thế và trong bối cảnh đó, John Cusack - nam diễn viên rất có duyên với phim toàn chữ số (trước phim này là "1408") đã vào vai Jackson Curtis, một ông bố bình thường trong 6,8 tỷ người cố gắng cứu gia đình khỏi thảm họa toàn cầu này.

Một cảnh trong phim "2012". (Ảnh: AP)

Lấy bối cảnh năm 2012, năm loài người sẽ bị diệt vong theo những lời tiên đoán của người Maya cổ, bộ phim được xây dựng dựa trên giả thuyết, thế giới sẽ ra sao nếu hai cực Bắc-Nam của Trái Đất đảo lộn vị trí cho nhau, khiến cho vỏ Trái Đất bị nứt thành từng mảng, và toàn bộ đất liền bị đại dương "nuốt chửng" khi Trái Đất nghiêng 180 độ.

Trong phim có nhiều hình ảnh chấn động như cảnh Los Angeles bị tách làm đôi, hay Hàng không mẫu hạm SS John F. Kennedy bị sóng thần nâng lên quật thẳng vào Nhà Trắng, hay cảnh tượng Chúa sập đổ ở Brazil...

Tuy nhiên, bộ phim không chỉ toàn những cảnh diệt vong, mà cũng chứa đựng nhiều hình ảnh vô cùng lãng mạn. Đó là khi diễn viên Amanda Peet trong vai Kate, vợ cũ của Jackson, nắm tay hai người con Noah và Lily, đồng thời đưa tay đón Jackson khi anh thoát khỏi một quả cầu lửa. Thế giới bị đảo lộn khiến cho họ xích gần lại với nhau hơn.

"2012" có kinh phí thực hiện lên tới 200 triệu USD, chủ yếu "nướng" vào công việc kỹ xảo hậu kỳ. Ban đầu, bộ phim dự định tung ra vào ngày 10/7 nhưng đã phải lùi tới ngày 13-11-2009 do các nhà sản xuất lo ngại phải chạm trán với các "bom tấn" mùa hè.

Không chỉ "bắt" Trái Đất nổ tung, "2012" còn đánh bật luôn bộ phim hoạt hình IMAX 3D đầu tiên của hãng Walt Disney "A Chrismast Carol", khỏi vị trí quán quân bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần.

Bộ phim hài "The Men who stare at goats" của đạo diễn Grant Heslov với diễn xuất của tài tử George Clooney cũng lùi thêm một bậc xuống thứ 3 sau hai tuần công chiếu. Tiếp đến là "Precious" và "This is it", bộ phim tài liệu về những buổi diễn tập cuối cùng của Vua nhạc pop Michael Jackson.

Sau 3 tuần ra mắt, bộ phim "This is it" đã vượt ngưỡng doanh thu 200 triệu USD tính riêng tiền bán vé trên toàn thế giới.

Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng 10 phim ăn khách cuối tuần tại khu vực này gồm "The Fourth Kind", "Couples Retreat'', "Paranormal Activity'', "Law Abiding Citizen'' và "The Box".

Theo Vietnam+