2016 - Năm tiễn biệt quá nhiều huyền thoại âm nhạc

1/ Huyền thoại nhạc rock David Bowie



Huyền thoại nhạc rock David Bowie. Ảnh: Mirror

Năm 2016 mở đầu bằng sự ra đi của huyền thoại nhạc rock David Bowie. Sau 18 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư, ca sĩ nổi tiếng nước Anh ra đi ngay sau sinh nhật lần thứ 69. Điều đáng nói là Bowie qua đời chỉ 2 ngày sau khi phát hành album “Blackstar” – album được đánh giá là đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của ông.



David Bowie sinh năm 1947 tại Anh. Ông là ca sĩ, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất nhạc rock nổi tiếng. Suốt 40 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, các ca khúc đáng nhớ của ông có thể kể đến Let's Dance, Space Oddity, Heroes, Changes, Life on Mars...

2/ Huyền thoại nhạc pop Prince



Huyền thoại nhạc pop Prince. Ảnh: AP



Ngày 21-4, thế giới lại chứng kiến sự ra đi của huyền thoại nhạc pop Prince. Prince qua đời ở tuổi 57 tại nhà riêng vì uống thuốc giảm đau quá liều. Thi thể của ông được phát hiện tại nhà riêng Paisley Park, bang Minnesota.

Prince sinh năm 1958 tại bang Minnesota, Mỹ. Ông được biết đến như một thiên tài âm nhạc, một ca sỹ, nhạc sỹ, nhạc công kiêm nhà sản xuất và diễn viên nổi tiếng. Ông đã cho ra đời vô số bài hát nổi tiếng và được 7 giải Grammy. Trong sự nghiệp của mình, Prince đã bán được hơn 100 triệu bản thu và giành giải Oscar "Best Original Song Score" cho ca khúc "Purple Rain" vào năm 1985.

3/ Biểu tượng nhạc đồng quê Merle Haggard



Biểu tượng nhạc đồng quê Merle Haggard. Ảnh: AP



Nhạc sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Merle Haggard qua đời ở tuổi 79 tại nhà riêng vào ngày 6-4 vì căn bệnh ung thư lâu năm. Merle Haggard được xem là biểu tượng của dòng nhạc đồng quê Mỹ với nhiều ca khúc mang chủ đề truyền thống đất nước, sự nghèo đói, cô đơn và những vấn đề xã hội. Âm nhạc của ông tuy là nhạc đồng quê nhưng pha trộn nhiều thể loại folk, pop, jazz, blues và rock. Ông cũng được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng âm nhạc nước Mỹ, với các ca khúc nổi tiếng như Mama Tried, If We Make It Through December…

4/ Huyền thoại Leonard Cohen và "Khúc hoan ca" vĩnh cửu



Huyền thoại âm nhạc Leonard Cohen. Ảnh: Reuters.



Ngày 7-11, người yêu nhạc lại thêm một lần tiếc thương khi danh ca, nhạc sỹ kiêm nhà thơ huyền thoại người Canada, Leonard Cohen vĩnh viễn ra đi. Người nhạc sĩ vốn được mệnh danh là “bậc thầy của những ca khúc u buồn” qua đời ở tuổi 82 tại nhà riêng.

Trong suốt 6 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Leonard Cohen đã phát hành 14 album, trong đó album mới nhất You Want It Darker chỉ vừa ra mắt vào ngày 21-10, chưa đầy một tháng trước khi ông qua đời. Leonard Cohen cũng là tác giả của 12 tập thơ và 2 tiểu thuyết. Huyền thoại âm nhạc người Canada từng được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 2008 và nhận giải Grammy Thành tựu trọn đời vào năm 2010.

5/ Danh ca "Giáng sinh" George Michael



Danh ca George Michael. Ảnh: Getty



Giáng sinh năm 2016 cũng là Giáng sinh cuối cùng của ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng George Michael. Giọng ca gắn liền với bài hát Last Christmas vừa qua đời tại nhà riêng vào ngày 25-12 ở tuổi 53 vì chứng bệnh suy tim.

Tên tuổi của George Michael gắn liền với thành công của nhóm nhạc Wham! và ca khúc Last Christmas. Danh ca huyền thoại người Anh với phong cách dance-pop từng có những tác phẩm nổi tiếng như Careless Whisper, Last Christmas, Club Tropicana, These Are Days of Our Lives, Outside... Suốt sự nghiệp trải dài gần 4 thập kỷ của mình, George Michael đã bán được hơn 100 triệu album. Album cuối cùng của ông là Symphonica, được phát hành vào năm 2014.