25 nhân vật hoạt hình Disney đến Việt Nam

Hiện các công đoạn cho đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM đã hoàn thành; dàn diễn viên đa năng, điêu luyện trong diễn xuất, nhại giọng y hệt muông thú… mà các bé thường nhìn thấy trên phim hoạt hình của hãng Disney cũng đã có mặt tại TP.HCM.

Các diễn viên từ Mỹ đã đến tập tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM)

Disney Live! Lễ hội âm nhạc của Mickey được xem là chương trình giải trí quốc tế cho trẻ em được đầu tư kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu hoành tráng nhất trên thế giới. Phía Việt Nam muốn tổ chức chương trình này ngoài chi phí rất lớn cho tiền bản quyền chương trình, thì riêng phần âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và trang phục, chương trình đã nhập lên đến 18 container.

Chương trình có sự xuất hiện của 25 nhân vật hoạt hình đến từ vương quốc cổ tích Disney. Ở đó, các bé sẽ được phiêu lưu bơi lội dưới thủy cung với nàng tiên cá xinh đẹp Ariel, hay lơ lửng trên thảm bay cùng anh chàng Aladdin; gặp chuột Mickey, chuột Minnie, vịt Donald, chó Goofy, cảnh sát trưởng Woody, phi hành gia Buzz Lightyear…

Bên cạnh phần tạo hình thì chương trình cũng là nơi tập hợp trình diễn những bài hát Disney đứng đầu các bảng xếp hạng được hoà âm phối khí theo nhiều phong cách âm nhạc thịnh hành nhất hiện nay như hiphop, pop, swing, reggae, rock, nhạc đồng quê, đặc biệt là hai ca khúc bất hủ: A Whole New World và Part of Your World.





Không chỉ Mickey mà sẽ có 25 nhân vật hoạt hình khác của Disney có mặt



Chương trình sẽ kéo dài trong 90 phút với phần trình diễn tiếng Anh và phụ đề tiếng Việt để các em có thể hiểu thêm về nhạc kịch.

Disney Live! Lễ hội âm nhạc của Mickey sẽ diễn ra từ ngày 29-9 đến 5-10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 9 đến 11-10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).