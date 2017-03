3 lý do để "The hurt locker" đánh bại "Avatar"

Đoạt 6 giải Oscar, trong đó có 2 giải quan trọng là Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, The hurt locker của Kathryn Bigelow đã hạ knock-out Avatar của chồng cũ James Cameron (chỉ nhận 3 Oscar trong số 9 đề cử).

Báo chí Mỹ đặt câu hỏi: Vì sao chàng David (The hurt locker, chi phí 11 triệu USD và thu về 22 triệu USD toàn cầu) lại đánh bại gã khổng lồ Goliath (Avatar được thực hiện với 237 triệu USD, doanh thu bán vé toàn cầu 2,6 tỉ USD)?

Khán giả Oscar tăng trở lại



Lễ trao giải Oscar lần thứ 82 thu hút lượng khán giả đông nhất trong 5 năm trở lại đây. Hãng tin Reuters dẫn nguồn của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen cho biết, số lượng khán giả Mỹ ngồi trước màn ảnh nhỏ theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar đêm chủ nhật 7.3 lên đến con số 41,3 triệu người, nhiều hơn năm ngoái 5 triệu người. Năm 1998, khi Titanic của đạo diễn James Cameron lên ngôi tại lễ trao giải Oscar, có đến 55 triệu khán giả xem qua lễ trao giải truyền hình. Tuy nhiên đến năm 2008, con số này tụt xuống 32 triệu và năm 2009 là 36,3 triệu. (Đ.T)

Có 3 lý do mà người ta cho rằng The hurt locker không thể đánh bại Avatar trước khi lễ trao giải Oscar diễn ra. Thứ nhất, The hurt locker là phim có kinh phí quá khiêm tốn và tiền bán vé cũng thấp nhất trong số các phim từng đoạt Oscar, trong khi Avatar là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thứ hai, The hurt locker không có diễn viên ngôi sao hay những tên tuổi lớn tham gia - một yếu tố cực kỳ quan trọng để đoạt Oscar. Sau cùng là nội dung mà phim hướng đến. Cuộc chiến Iraq luôn là đề tài rất ít thu hút sự quan tâm của công chúng Mỹ.

Vậy vì sao The hurt locker vẫn thắng? Cũng vẫn là 3 lý do.

Thứ nhất, The hurt locker là bộ phim phi chính trị trong khi nhiều bộ phim Mỹ về chiến tranh Iraq trước đây lại áp đặt tư tưởng riêng của nhà làm phim vào, tạo nên sự tranh cãi nơi khán giả. The hurt locker chỉ mô tả nỗi sợ hãi, sự căng thẳng và những trải nghiệm của người lính tại Baghdad khi làm công việc tháo gỡ bom mìn để cứu lấy sinh mạng của những người vô tội khác.

Thứ hai, giải thưởng Phim xuất sắc nhất được trao cho The hurt locker còn mở ra cơ hội cho các bộ phim nhỏ, kinh phí thấp. Những người bỏ phiếu bình chọn The hurt locker chẳng mấy quan tâm đến con số thống kê doanh thu.

Cuối cùng, bộ phim đã tạo được sự quan tâm từ ban giám khảo. Chuyên gia vận động Cynthia Swartz đã thành công khi tập trung chiến dịch tranh giải quanh đạo diễn Kathryn Bigelow, một phụ nữ can đảm trên trường quay xa xôi tận Jordan. Thêm nữa, Swartz còn tôn vinh tác giả kịch bản, nhà báo Mark Boal (nhận Oscar Kịch bản xuất sắc nhất) khi chính anh là người từng đồng hành với đội phá bom mìn ở Iraq.

Bên kia "chiến tuyến", hãng Fox đã "ngủ quên trên chiến thắng", bỏ mặc James Cameron muốn làm gì thì làm vì cho rằng Avatar quá nổi tiếng. Cameron từng nói với công chúng rằng ông rất thất vọng khi các diễn viên của mình, vốn diễn xuất dựa trên nền công nghệ, chưa được thừa nhận một cách nghiêm túc khi không có tên trong danh sách đề cử nam nữ diễn viên chính, phụ xuất sắc nhất. Những lời phát biểu của Cameron đã khiến nhiều diễn viên thực thụ không hài lòng. Họ cảm thấy lo ngại trước khả năng sẽ bị thay thế nếu những diễn viên của công nghệ "sao chụp diễn xuất" của Avatar được đề cử. Đây là điểm gây bất lợi cho Avatar bởi giới diễn viên chiếm phần lớn các lá phiếu bầu chọn tại Oscar.

The hurt locker đã chiến thắng Avatar như thế!

"Phim hay nhất" quá ít người xem



The hurt locker chỉ thu về 14 triệu USD tại thị trường Mỹ, nghĩa là chưa bằng 2% doanh thu của Avatar tại đây. Bộ phim này đã phá kỷ lục Phim Oscar hay nhất có doanh thu thấp nhất của thập niên do Crash nắm giữ (thu được 53 triệu USD vào năm 2006), và phá luôn kỷ lục Phim Oscar hay nhất có doanh thu thấp nhất mọi thời đại do bộ phim Annie Hall lập được vào năm 1977 (thu được 38 triệu USD, tương đương 130 triệu USD ở thời điểm hiện nay) Liên Khương

(Theo The Wall Street Journal)

Theo Đỗ Tuấn (TNO, Guardian, AP)