3 ngày mở phố đi bộ, Hà Nội thu hơn 500 tỉ đồng

Doanh thu từ du lịch của Hà Nội trong những ngày qua đạt 526 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 200.000 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt hơn 22.200 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ; khách nội địa khoảng 185.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2015.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch, nhận định kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, kéo dài ba ngày, đồng thời Hà Nội thí điểm không gian đi bộ Hồ Gươm và phụ cận khiến lượng khách du lịch tới Hà Nội tăng mạnh.





Người dân tập trung rất đông trên phố đi bộ tại Hà Nội trong dịp lễ vừa qua. Ảnh: PHI HÙNG

“Sức hút của phố đi bộ quanh Hồ Gươm là yếu tố quan trọng hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến với thủ đô. Phố đi bộ được người dân và du khách quốc tế đón nhận trong sự hân hoan. Tất nhiên đâu đó vẫn còn hiện tượng xả rác, hàng rong… Chúng ta không nên quá cầu toàn trong những ngày đầu tiên thí điểm, những phát sinh đã được cơ quan chức năng ghi nhận để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý để phố đi bộ ngày một hoàn thiện” - giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội cho hay.

Trước đó, ngày 1-9, Hà Nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường giao thông quanh hồ và vùng phụ cận như: Phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ (1/2 đường Lê Thái Tổ phía bên hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lê Lai (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lê Thạch, phố Trần Nguyên Hãn (đoạn từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), phố Đinh Lễ, phố Nguyễn Xí, phố Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Hàng Bài), phố Lò Sũ (từ Đinh Tiên Hoàng đến Nguyễn Hữu Huân), phố Hàng Dầu (từ Đinh Tiên Hoàng đến Cầu Gỗ), phố hồ Hoàn Kiếm, Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), phố Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bảo Khánh (đoạn từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ).