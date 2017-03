4 nữ thần tượng gây bất ngờ vời đường cong hoàn hảo

Thế nhưng năm 2011 vừa qua, cả 4 đã gây bất ngờ khi xuất hiện với những trang phục gợi cảm, khoe đường cong cơ thể.

Kang Mi Kyung của Davichi với hình ảnh kín đáo và ngây thơ



Thay đổi hoàn toàn trong năm 2011 với trang phục gợi cảm

Khi tham gia trình diễn trong Gayo Daejaejun festival của đài MBC, Kang Mi Kyung đã diện một chiếc váy quây ngắn màu xanh hải quân. Với chiếc váy này, ngoài gương mặt xinh đẹp, khán giả còn biết đến Kang Mi Kyung với đôi chân dài và thân hình quyến rũ.



Don't Say Goodbye - Davichi

Jessica của SNSD khi thể hiện ca khúc solo của mình “When You Wish Upon A Star” trên sân khấu mùa Noel năm nay cũng gây ngạc nhiên lớn khi cô kết hợp giọng hát thiên thần với vẻ gợi cảm toát ra từ cô gái chín chắn, trưởng thành.

Jessica quá gợi cảm khi trình diễn “When You Wish Upon A Star”

Một mỹ nhân khác đến từ SNSD là cô em út Seohyun, người vẫn được biết đến với phong cách kẹo ngọt cũng đã lột xác khi diện trang phục khoe vòng 1 tuyệt đẹp tại thảm đỏ MAMA 2011. Cô bé ngày nào đã trưởng thành với vẻ quyến rũ phụ nữ.

Seohyun vụt lớn và nổi bật hơn các chị

Trong khi đó, thành viên Nam Jihyun của 4Minute khi tham gia chương trình "Boom the Kpop" của đài Mnet đã khoe được đường cong cơ thể hình chữ S đáng mơ ước của mình. Mặc dù chỉ mặc một chiết T-shirt đơn giản nhưng cư dân mạng dễ dàng nhìn thấy thể hình săn chắc của cô nàng.

Nam Jihyun với hình ảnh mũm mĩm và kín đáo



Và bất ngờ khoe cơ thể rắn chắc



Theo T.N (2Sao/SP)