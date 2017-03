40 sao ‘khủng' làng nhạc Việt cùng 'Chào 2016'

“Chào 2016” với chủ đề “Vẻ đẹp cuộc sống” vừa được ghi hình và sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 1-1-2016 tới đây.

VTV New Year Concert là chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất trong năm của Đài Truyền hình Việt Nam. Trải qua bốn mùa phát sóng, đại nhạc hội mang thương hiệu "Chào 2016" được đánh giá là một trong những chương nghệ thuật lớn nhất, đẳng cấp nhất trên sóng truyền hình. Quy tụ êkíp sản xuất nổi bật: Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, "phù thủy ánh sáng" Phạm Hoàng Nam, biên tập âm nhạc Cao Trung Hiếu, đi kèm là sự hậu thuẫn của hàng chục ngôi sao ca nhạc hàng đầu: Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh…

Sân khấu 3D lần đầu tiên lên sóng truyền hình.

Tổng chỉ huy của "Chào 2016" - đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “"Chào 2016" đánh dấu việc lần đầu tiên trên sóng truyền hình có sân khấu 3D đẹp tới lộng lẫy. Nghệ thuật thị giác được ăn khớp chặt chẽ ở từng chi tiết: Trang phục ca sĩ, đạo cụ biểu diễn, cách “chơi” ánh sáng tài tình của Phạm Hoàng Nam, họa tiết chiếu LED ba chiều… Các yếu tố này sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt, biến sân khấu như chiếc hộp ma thuật. Tất cả ca khúc được Cao Trung Hiếu phối mới lại hoàn toàn bằng những gam màu đa dạng: điện tử, jazz, dance, dân gian đương đại… "Chào 2016" sẽ thỏa mãn nhu cầu “nghe” - “nhìn” của bất cứ khán giả khó tính nhất”.

Lấy tên gọi “Vẻ đẹp cuộc sống” là chủ đề chính, "Chào 2016" muốn khắc họa những nét đẹp về cảnh sắc và con người thông qua các tác phẩm âm nhạc trong nước và quốc tế. Lựa chọn các ca khúc theo đường dây kịch bản chặt chẽ, êkíp sáng tạo muốn mang tới cho khán giả: Mỹ cảm đa chiều về thế giới: trên cao - dưới đất, đô thị - đồng quê, ngoài vũ trụ và cả trong lòng người. Lắng nghe các ca khúc, công chúng còn cảm nhận những thông điệp mạnh mẽ về việc nâng niu những giá trị bất biến của cuộc sống muôn màu.

Trong chương trình, ca khúc “Imagine” nói về một thế giới hòa bình, không chia rẽ giữa các tôn giáo và sắc tộc, ước mong loài người sẽ sống một cuộc sống không chịu sự chi phối của vật chất được chọn mặt gửi vàng cho ca sĩ trẻ Uyên Linh - quán quân Việt Idol 2010.

Thể hiện ca khúc nổi tiếng của Michael Jackson - Earth song, diva Hồng Nhung đồng thời hóa thân thành hình ảnh thế lực bóng tối tàn phá thế giới và hình ảnh nữ thần thiên nhiên chở che, bao bọc, giúp cho vạn vật xanh tươi.

Các ca khúc còn lại trong mảng ca khúc quốc tế: Green fields - Mỹ Tâm, Tiea yellow ribbon - Phương Vy, Somewhere over the rainbow - Hồ Trung Dũng hay Hallelujah - Hồ Quỳnh Hương mang ý nghĩa: Cuộc sống đẹp là khi có tình yêu, dù chia tay hay đoàn tụ, dù hạnh phúc hay đớn đau.

Cũng tại đây, Mỹ Tâm cất cao giai điệu của tình khúc bất hủ Green fields.

Mạch ca khúc Việt Nam trong "Chào 2016" khắc họa vẻ đẹp cuộc sống ở những điều bình dị: Nét đẹp của Hà Nội xưa, tình yêu Tổ quốc gắn liền với tình yêu với tiếng Việt, là niềm hạnh phúc khi được làm người hay sức trẻ háo hức đón xuân về…

Không phải lần đầu tiên kết hợp cùng nhau nhưng bất cứ khi nào chất giọng mezzo-alto của Thanh Lam được quyện với màu soprano của Hồng Nhung thì khi ấy công chúng đều lặng người trước ma thuật của giọng hát. Hai người con của Hà Nội, hoài niệm về những nét đẹp của Hà Nội xưa trong ca khúc Nhớ về Hà Nội cùng tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn.

Vẻ đẹp của cuộc sống còn là vẻ đẹp của tuổi trẻ mà Tóc Tiên, Uyên Linh, Nhật Thủy, Phương Linh là những đại diện tiêu biểu.

