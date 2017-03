Ảnh: top40.about



Silent night là một trong những ca khúc Giáng sinh phổ biến nhất trên toàn cầu. Bài hát được chuyển sang 44 ngôn ngữ khác từ bản nguyên gốc tiếng Đức Stille nacht. Ca khúc cổ điển này được linh mục Joseph Mohr viết lời theo giai điệu của nhà giáo Franz Xaver Gruber và trình diễn lần đầu trước công chúng tại nhà thờ Thánh Nicholas thuộc thành phố Oberndorf (Áo) vào ngày 24.12.1818. Năm 1905, ban nhạc Haydn Quartet lần đầu tiên ghi âm ca khúc này và sau đó ca khúc được nhiều ca sĩ, nhóm nhạc khác nhau trên khắp thế giới hát lại. Tại Việt Nam, Silent night cũng rất phổ biến. Từ hơn nửa thế kỷ trước, nhạc sĩ Hùng Lân đã dịch lời Silent night thành ca từ tiếng Việt với tên gọi Đêm thánh vô cùng.

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Website top40.about.com vừa công bố 5 album Giáng sinh được chờ đợi nhất của năm.Merry Christmas II you của Mariah Carey đánh dấu sự trở lại của diva này. Đây là album Giáng sinh thứ 2 trong sự nghiệp của nữ danh ca Mỹ 40 tuổi. Album đầu Merry Christmas phát hành năm 1994 trở thành một trong số album Giáng sinh bán chạy nhất mọi thời đại với 5 triệu đĩa.Trong album Merry Christmas II you, bằng giọng ca ngọt ngào, Mariah Carey thể hiện những bản ballad kinh điển như: O Holy night, The first Noel, Santa Claus is coming to town... hay ca khúc pop sôi động, trẻ trung Oh Santa. Cô còn song ca với mẹ - nữ ca sĩ opera Patricia Carey - ca khúc O come all ye faithfull trong album này.Hiện tượng âm nhạc thế giới năm 2009 Susan Boyle giới thiệu album mới nhất: The gift trong mùa Giáng sinh năm nay. Ra mắt đầu tháng 11, The gift lập tức đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thế giới với hơn 1 triệu đĩa bán ra. The gift có nhiều ca khúc được Susan Boyle thể hiện theo phong cách pop, acoustic và cả thánh ca như: Perfect day, Hallelujah, Don’t dream it’s over...Album thứ 5 nhưng là album đầu về Giáng sinh của ca sĩ Scotland Annie Lennox: A Christmas Cornucopia cũng là một hiện tượng của năm. Các ca khúc kinh điển như Silent night, The first Noel, Lullay Lullay... được Annie Lennox thể hiện cùng sáng tác mới nhất của cô Universal child trong album này.Nhóm Wilson Phillips (Mỹ) với các nữ ca sĩ Carnie Wilson, Wendy Wilson và Chynna Phillips trình làng album Christmas in harmony với các ca khúc nổi bật: Santa Claus is coming to town, Little drummer boy, I wish it could be Christmas every day... sau 6 năm vắng bóng. Album này hiện đứng trong top 10 album bán chạy nhất tại Mỹ.Sau cùng là album tổng hợp Now that’s what I call Christmas! 4 gồm 2 đĩa với các ca khúc như: A child is born, Merry Christmas baby, What child is this, Here come Santa Claus... do nhiều ca sĩ trình bày: Elvis Presley, Rihanna, Sheryl Crow, Mariah Carey, Christina Aguilera, Carrie Underwood, Lady Gaga, Britney Spears, Sting, Norah Jones... Now that’s what I call Christmas! 4 phát hành từ ngày 12.10 đã lọt vào top 30 album bán chạy nhất trong tuần đầu tiên của Billboard.Silent night được ghi âm nhiều nhấtTheo tin từ hãng Reuters, ca khúc bất hủ Silent night xếp hạng đầu trong số 170 ca khúc Giáng sinh được ghi âm nhiều nhất mọi thời đại ở Anh. Kết quả trên được đưa ra sau cuộc khảo sát dữ liệu của hơn 1.800 ca khúc Giáng sinh được ghi âm từ trước đến nay. Album Giáng sinh của ca sĩ Sinead O’Connor phát hành năm 1991 được công chúng Anh biết đến nhiều nhất.