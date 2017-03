5 bí mật bật mí về Thái Salew

Làm được mọi việc, trừ… ăn ốc

Từ lúc chào đời, Minh Thái bị mất hoàn toàn nửa cánh tay trái do mẹ cậu nhiễm một loại virus nguy hiểm khi mang thai. Cậu bạn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc. Điều này khiến Thái tự ti và ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, thậm chí có một giai đoạn Thái Salew suýt rơi vào trạng thái trầm cảm.



Thái Salew (trái) cùng người mẫu trình diễn bộ sưu tập Xuân hè 2016

Nhưng chính niềm đam mê thời trang và hơn hết là sự động viên tinh thần của bố mẹ đã giúp cậu vươn lên, vượt qua những khó khăn đó. “Lúc đầu mới học may, tớ kẹp kim vào đầu gối rồi tay còn lại luồn chỉ. Những ngày đầu tiên không hề dễ dàng. Mình cứ cố gắng tập may những đường kim đầu tiên cho thẳng, rồi tập những đường cong khó hơn và quen dần. Mình nghĩ “Chỉ cần có đam mê, mọi thứ đều là chuyện nhỏ”. Hiện tại mình có thể làm tất cả mọi việc như những bao người khác... trừ “ăn ốc”, Minh Thái tinh nghịch bật mí.



“Người mẫu đầu tiên là con mèo”

Từ nhỏ, Thái Salew đã có niềm đam mê đặc biệt với thời trang. Anh thích đi theo mẹ đến những cửa hàng may và “mỗi lần đến là chẳng muốn về” vì chỉ muốn ở lại ngắm các bác, các cô may quần áo.

Người mẫu của Thái ngày ấy không ai khác chính là chú mèo nhỏ của gia đình. “Nhà mình có nuôi một con mèo, rất xinh. Mình thường chọn những mảnh vải trong bộ quần áo cũ hoặc xin các cô chú những mảnh vải vụn ở ngoài cửa hàng để may những bộ quần áo nhỏ nhỏ cho em ấy mặc. Hầu như ngày nào mình cũng may, không may là thấy khó chịu. Hồi đấy mọi người thấy mình suốt ngày may quần áo cho mèo cũng bảo lạ lạ nhưng sau thấy đẹp nên còn khen, không nói ra nói vào như trước nữa”, Thái cười nhớ lại.

Hoàng tử họa tiết chăn công

18 tuổi, Thái làm hồ sơ thi tuyển vào Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Vượt qua 3 vòng thi (1 phần thi văn và hai phần thi năng khiếu), cậu bạn đã thi đậu và chính thức trở thành tân sinh viên khoa Thiết kế thời trang trong ánh mắt ngỡ ngàng khâm phục của bạn bè, thầy cô.



Trang phục họa tiết chăn công

Nếu bạn đã và đang là tín đồ của trang phục họa tiết con công chắc hẳn chàng trai này không phải là người xa lạ. Vào thời điểm cuối tháng 5 năm ngoái, Thái được cộng đồng mạng “lùng sục” nhờ những mẫu thiết kế độc đáo với loại vải mang họa tiết con công đang thịnh hành. Chia sẻ về điều này, Thái cho biết: "Một lần đi uống cà phê, thấy quán có những chiếc gối họa tiết công rất hay, mình đã tìm mua loại vải này và may cho mình một chiếc áo. Không ngờ, sau khi chia sẻ sản phẩm này trên trang cá nhân, đã có rất nhiều bạn đặt mình may một chiếc như vậy."



Nhà thiết kế “mát tay”

22 tuổi, vẫn ngồi trên ghế giảng đường đại học nhưng Thái Salew đã gặt hái được vô số giải thưởng khiến bạn bè mơ ước. Có thể kể đến như: giải 3 cuộc thi stylist “Ảo ảnh thị giác”, giải nhất mix&match của chương trình thời thang cuộc sống VTV3, giải 3 mix&match mặc đẹp cùng Canifa mùa ấm 2 (2015) và là chuyên gia định hình phong cách tại xưởng thời trang VTV6…



Thái Salew là nhà thiết kế khá mát tay khi liên tục giành những giải thưởng uy tín

Bộ sưu tập Xuân hè 2016 của Thái Salew từng được trình diễn trên sân khấu của chương trình Người bí ẩn phát sóng trên kênh HTV7 (Đài Truyền hình TP.HCM) khiến không ít người ngỡ ngàng. Bộ sưu tập có chủ đề Fly up, những bộ trang phục là sự hòa quyện của nét hiện đại, cá tính kết hợp thời trang từng gây sốt những năm 60-70.



Sắp tới, Thái Salew sẽ thực hiện bộ sưu tập Thu đông 2016. “Bộ sưu tập thu đông 2016 lấy nguồn cảm hứng từ những chàng cao bồi miền Tây với xu hướng boho và pha chút hiện đại bằng kỹ thuật lắp khóa nổi với kết cấu trang phục bất đối xứng”, Minh Thái cho biết.

Thành công hôm nay chàng trai ấy có được không chỉ được đánh đổi bằng mồ hôi mà còn là nước mắt của một chàng trai muốn sống trọn vẹn với đam mê thiết kế thời trang của mình.

Mơ ước show diễn thời trang của người khuyết tật



Tháng 11 tới, Minh Thái sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên tại Mỹ cùng nhiều khách mời tên tuổi. Bộ sưu tập của Minh Thái sẽ do cả người khuyết tật và người không khuyết tật trình diễn.

Chia sẻ về mơ ước của mình, Minh Thái hào hứng cho biết anh muốn thực hiện show diễn thời trang mà người mẫu trong chương trình là những người khuyết tật ngay trên đất nước Việt Nam của mình. “Mọi người đều có quyền bình đẳng. Ai cũng muốn mặc quần áo đẹp, ai cũng mong muốn được tỏa sáng, được mọi người biết đến. Mình hy vọng chương trình sẽ thắp lên ngọn lửa ước mơ, niềm tin cho những người khuyết tật”, Minh Thái chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh:



Trang phục họa tiết chăn công do Thái Salew thiết kế từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời



Một thiết kế mới trong bộ sưu tập Xuân hè 2016 của Thái Salew.



Sự kết hợp tương phản giữa hai gam màu nóng lạnh tạo nên điểm nhấn đặc biệt



Bộ sưu tập có chủ đề Fly up.



Những bộ trang phục là sự hòa quyện của nét hiện đại, cá tính kết hợp thời trang từng gây sốt những năm 60-70.



Một trong những mẫu thiết kế mới nhất của Thái Salew.