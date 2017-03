5 kỹ nữ tài sắc vẹn toàn trên màn ảnh Hoa ngữ

Diệp Tuyền

Trong Tử sai kỳ duyên, Diệp Tuyền hóa thân thành Hoắc Tiểu Ngọc - một trong 4 ca vũ nổi tiếng nhất thành Trường An. Cô vốn là tiểu thư khuê các nhưng bị người hãm hại tan cửa nát nhà và lưu lạc chốn lầu xanh.

Thông minh, xinh đẹp, hiền thục, nết na nhưng Hoắc Tiểu Ngọc chẳng có được hạnh phúc bình dị như bao người phụ nữ khác. Cô vướng vào mối tình tay ba oan trái với Nạp Lân Đông (Lâm Phong) và Lý Ích (Trình Thành). Về sau, cô còn chống lại ý vua và suýt bị giết chết.

Nghê Ni

Kim lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được đánh giá là một trong những bộ phim giàu tính nhân văn nhất năm 2012. Phim gây tiếng vang không chỉ bởi câu chuyện xúc động của 13 nàng kỹ nữ mà còn chiếm cảm tình khán giả bởi nhan sắc mặn mà của các mỹ nhân Trung Hoa thế hệ mới. Nổi bật trong số đó phải kể đến Nghê Ni với vai kỹ nữ Ngọc Mặc.

Thành công của Kim lăng thập tam thoa giúp Nghê Ni được biết đến nhiều hơn, những cảnh phim cô nàng quyến rũ lính Nhật đặc biệt gây ấn tượng. Số đông khán giả cho rằng, vai diễn Ngọc Mặc là cơ hội trời ban cho Nghê Ni, nếu không có Kim lăng thập tam thoa, cô còn chật vật nhiều năm nữa mới mong được khán giả biết đến.

Vạn Tây

Chuyện về danh kỹ tài sắc vẹn toàn Liễu Như Thị đã nhiều lần được đưa lên màn ảnh, tuy nhiên, gây ồn ào nhất phải kể đến phiên bản điện ảnh Liễu Như Thị với sự góp mặt của Vạn Tây, Phùng Thiệu Phong, Tần Hán.

Liễu Như Thị được mệnh danh là người đứng đầu Tần Hoài Bát Diễm (tên gọi của nhóm 8 danh kỹ tại Nam Kinh lúc bấy giờ). Trong thời thế loạn lạc, mối tình tay ba của Liễu Như Thị với Trần Tử Long (Phùng Thiệu Phong) và Tiền Khiêm Ích (Tần Hán) như dấu chấm phá, tạo nên giai thoại tình yêu cổ điển tuyệt đẹp. Để tăng thêm phần hấp dẫn, đoàn phim đã thêm thắt một số cảnh khoe da thịt của Vạn Tây. Ngay lập tức, các phân đoạn này trở thành chủ đề "hot" của cư dân mạng và khiến giới truyền thông Hoa ngữ phải tốn hao nhiều giấy mực.

Ninh Tịnh

Ninh Tịnh từng thủ vai Trần Viên Viên - đệ nhất mỹ nữ đất Giang Tô trong phim truyền hình Tân Lộc Đỉnh Ký (2008). Trước cô, Lương Tiểu Băng từng rất thành công khi tái hiện hình ảnh Trần Viên Viên sắc nước hương trời.

Trong Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung miêu tả Trần Viên Viên như một đại mỹ nhân sánh ngang với cả Điêu Thuyền, Tây Thi, Vương Quý Phi và Vương Chiêu Quân. Cuộc đời Trần Viên Viên gắn liền với nhiều biến động trong lịch sử Trung Quốc. Nhiều nhà sử học cho rằng, chính cô là nguyên nhân khiến Ngô Tam Quế phản bội Lý Tự Thành, làm cả vạn người chết oan trong trận chiến tại Nhất Phiến Thạch.

Trần Nghiên Hy

Ngôi sao của You are the apple of my eye Trần Nghiên Hy có dịp vào vai kỹ nữ trong phim điện ảnh Hoa dạng. Tuy nhan sắc chưa thể sánh bằng lớp diễn viên đàn chị nhưng Trần Nghiên Hy lại chiếm cảm tình khán giả bởi vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên.

Trong Hoa dạng, nhân vật của Trần Nghiên Hy sống giữa chốn lầu xanh nhưng tâm hồn cô chẳng hề bị vấy bẩn. Cô cùng Trịnh Nguyên Sướng tạo nên mối tình khắc cốt ghi tâm ngọt ngào và ám ảnh.



Theo TTVN