5 mỹ nhân trang bìa tạp chí thời trang xứ Hàn 2013

Luôn được biết đến như là mỹ nhân mặt mộc xinh đẹp nhất xứ Hàn,

Song Hye Kyo được yêu thích bởi vẻ đẹp trong sáng và tự nhiên của mình.









Song Hye Kyo trong trang phục của Burberry trên tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 10/2013.

Đôi khi cô cũng khiến người xem bất ngờ với những hình ảnh ngổ ngáo và phá cách

Không những thế cô còn được các tạp chí thời trang Trung Quốc ưu ái. Với việc xuất hiện trên tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 10/ 2013 của Trung Quốc, Song Hye Kyo là nữ nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên “ngự trị” trên trang bìa của 3 tạp chí thời trang đình đám nhất nước này là Elle, Vouge và Harper’s Bazaar.

Kim Tae Hee

Jun Ji Hyun



Từ lâu Kim Tae Hee vẫn được coi là một trong những ngôi sao có trong tay nhiềuhợp đồng quảng cáo nhất. Cô đã xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng1/2013 để quảng cáo cho một nhãn hiệu dầu gội đầu.Kim Tae Hee đầy cá tính và dữ dội trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 11/2013.Không có gì ngạc nhiên khi Jun Ji Hyun liên tục xuất hiện trên các tạp chíthời trang trong năm qua khi cô sở hữu một gương mặt cá tínhvà thân hình đúng chuẩn của người mẫu.Khỏe khoắn và năng động trong những bộ trang phục thể thao trên tạp chí Sure FitVai diễn minh tinh số 1 của Đại Hàn dân quốc với nhiều hợp đồng quảng cáo béo bởtrong You came from the stars có lẽ đã được “đong ni đóng giày” cho Jun Ji HyunBộ ảnh thời trang được khen ngợi nhất của cô trong năm qua chính là làmngười mẫu quảng cáo cho thương hiệu Dior trên tạp chí Vouge số tháng 9/2013.