50.000 cuốn Harry Potter 7 tiếng Việt

Số trang chính xác của Harry Potter 7 bản tiếng Việt là 788 trang, khổ 14x20. So sánh với các tập sách trước thì tập 7 là tập có độ dày thứ hai. Tập 5 dài nhất với 1.138 trang.

Độ dày ít hơn nhưng giá bìa sách cao hơn (105 ngàn đồng/quyển - giá theo thông báo lần thứ nhất của NXB là 100 ngàn đồng), theo NXB Trẻ thì do tiền bản quyền và tiền dịch thuật cao hơn trước.

Ngoài ra, NXB Trẻ đầu tư thêm chi phí để in ấn đặc biệt nhằm hạn chế tình trạng in lậu, in giả. Số lượng in đợt 1 sẽ là 50.000 cuốn.

Cho đến giờ này, tựa sách tiếng Việt vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Lần này, NXB Trẻ tiếp tục tổ chức cuộc thi Đặt tựa đề tiếng Việt Harry Potter 7, từ 17h17 phút ngày 2/10 đến 7h7 phút ngày 9/10.