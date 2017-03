6 nhà thiết kế nước ngoài tại 'tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam'

Các nhà thiết kế trong và ngoài nước nhận hoa của ban tổ chức trong lễ công bố "Vietnam International Fashion Week 2016"



Sáu nhà thiết kế nước ngoài tham gia gồm: NTK người Pháp Eymeric François, NTK người Malaysia Joe Chia, NTK người Singapore Frederick Lee, NTK người Pháp Dany Atrache, Thương hiệu Thái Lan Klar Lov by Thim Pisith Sir, NTK người Anh Nina Naustdal.

Trước đó, ban tổ chức Vietnam International Fashion Week 2016 đã công bố danh sách các nhà thiết kế trong nước và thương hiệu thời trang trong nước tham gia tuần lễ này gồm: Nguyễn Công Trí, Lê Thanh Hòa, Hoàng Minh Hà, Thủy Nguyễn, Lý Giám Tiền, Quang Nhật, Nguyễn Tiến Truyển. Các thương hiệu thời trang, gồm: Thương hiệu thời trang I HATE FASHION by Victoria Huyền Nguyễn, Thương hiệu thời trang Canifa by NTK Châu Chấn Hưng, Thương hiệu Harper's Bazaar by Cory Couture, Thương hiệu IVY Moda, Thương hiệu LUALA ATERLIER, Thương hiệu Tiny Ink by Hoàng Quyên.

Vietnam International Fashion Week 2016 diễn ra từ ngày 23 đến 26-4-2016 tại GEM Center với 19 show diễn. Đây là lần thứ ba tuần lễ này được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, ban tổ chức chức Vietnam International Fashion Week cho biết lần đầu tiên sự kiện sẽ diễn ra tại hai nơi TP.HCM và Hà Nội.

Cùng xem trước một số mẫu thời trang sẽ công diễn tại Vietnam International Fashion Week 2016: