640 triệu đồng mua hai chiếc áo dài của NTK Đinh Văn Thơ

Chị Võ Thị Kim Phượng (tiểu thương chợ Bến Thành) đấu giá, mua chiếc áo dài Á hậu Trương Thị May mặc trong chương trình với giá 350 triệu đồng.

“Với tôi, chiếc áo dài này không thể tính bằng tiền được, ý tưởng thiết kế nên chiếc áo dài là vô giá. Tôi mua nó vì nó quá đẹp và có thể cùng nhà thiết kế Đinh Văn Thơ góp sức vào mục đích từ thiện giúp đỡ những số phận nghèo khó trong xã hội” - chị Phượng chia sẻ.



Nhà thiết kế Đinh Văn Thơ và các người mẫu tham gia trình diễn trong chương trình. Ảnh: Hoàng Giang



Bộ áo dài Á hậu Trương Thị May mặc trên người được đấu giá lên đến 350 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Giang

Chiếc áo dài còn lại do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương diện trên người đã được chị Tú (quê Long Xuyên) bỏ ra số tiền 290 triệu đồng để mua về.



Chiếc áo dài Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương mặc được đấu giá 290 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Giang



Chị Tú (quê Long Xuyên) bỏ ra 290 triệu đồng đấu giá chiếc áo dài Hoa hậu Phạm Hương đang mặc. Ảnh: Hoàng Giang

Ngoài Phạm Hương, Trương Thị May, đêm trình diễn thời trang "Đa sắc" còn có sự tham gia của siêu mẫu Hoàng Thùy, Hoa khôi Lan Khuê (Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015) và Á khôi Thúy Vân (Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế).



Á hậu Hoàn vũ Lệ Hằng duyên dáng trong tà áo dài. Ảnh: Hoàng Giang



Trương Thị May và mẫu áo dài vẽ cảnh Hội An với mặt ngoài là hình phố cổ Hội An và mặt trong là bến sông ở Hội An. Ảnh: Hoàng Giang



Hoa khôi Lan Khuê trình diễn áo dài trong chương trình. Ảnh: Hoàng Giang



Phần trình diễn thời trang áo dài của NTK Đinh Văn Thơ. Ảnh: Hoàng Giang

Trong đêm trình diễn thời trang "Đa sắc", NTK Đinh Văn Thơ đã giới thiệu đến người xem 200 mẫu áo dài nam nữ và cả trẻ em, chia thành bốn bộ sưu tập gồm: Ký ức Sài Gòn với những mẫu áo dài của thập niên 60-70, bộ sưu tập Quê hương tôi với cảnh làng quê Việt Nam, bộ sưu tập Hoa nở từ đôi tay tôn vinh kỹ thuật thêu tay truyền thống và bộ sưu tập Giấc mơ xuân rực rỡ sắc màu dành cho dịp tết.







Diễn viên Vân Trang trong bộ hoàng bào. Ảnh: Hoàng Giang































Dàn người đẹp và các nghệ sĩ chúc mừng NTK Đinh Văn Thơ. Ảnh: Hoàng Giang

Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ: Danh ca Khánh Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết, Quách Thành Danh, Tường Nguyên - Tường Khuê, Tùng Lâm, Huỳnh Tấn Đạo, Lê Minh Trung…

Số tiền bán đấu giá áo dài được dùng cho mục đích từ thiện.