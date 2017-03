7 nhân vật nữ thay đổi định nghĩa về "vẻ đẹp" trên thế giới

Trong khi các cô gái khác áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm khắc hay tập luyện cực khổ để có thân hình mình dây dáng ngọc thì Robyn Lawley tự tin tiến chân vào làng mẫu với số đo ba vòng thuộc hạng không nhỏ: 99 – 81– 105 cm.Không ai ngờ rằng, chỉ ít lâu sau đó cô đã làm đảo lộn khái niệm "thân hình người mẫu" của thế giới thời trang.Với gương mặt xinh đẹp và tràn đầy sức sống, Robyn Lawly xuất hiện trên những bìa tạp chí danh tiếng, tham gia vào các chiến dịch quảng cáo của Ralph Lauren, Chantelle, Barneys và trở thành người mẫu "plus - size" (khổ người lớn) được yêu thích nhất.Mới đây, Robyn Lawlay là "người mẫu béo" đầu tiên xuất hiện trên tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated.“Bạn không cần phải giảm cân, bạn chỉ cần là bạn, bạn hoàn hảo theo cách của riêng mình” – đó là câu nói Robyn Lawly luôn dùng để nhắc nhở chính mình.Không có thân hình khoẻ khoắn mạnh mẽ nhưng Andrej Pejic vẫn có tên trong danh sách “50 người mẫu nam xuất sắc 2011”. Và điều đặc biệt là lọt vào top “100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới” dù chẳng có vòng 1 nóng bỏng.Andrej Pejic đã phá bỏ mọi quy tắc về giới tính của làng thời trang thế giới và cả định nghĩa về sự hấp dẫn của một người phụ nữ.Khi trình diễn những bộ trang phục nữ, người mẫu lưỡng tính Andrej Pejic đã khiến nhiều người không thể rời mắt. Nhà thiết kế Pháp Jean Paul Gauliter từng gọi Andrej là “nhan sắc ngoài thế giới”, còn siêu mẫu kì cựu Kate Moss cũng không giấu sự ngưỡng mộ và chẳng tiếc lời khen khi nói đến vẻ đẹp của Andrej.Đầu năm 2014, Andrej quyết định phẫu thuật chuyển giới và chỉ trình diễn những trang phục dành cho phái đẹp. Cô từng nói trên Tạp chí New York: “Không phải hôm nay thì trông tôi như một người đàn ông, ngày mai lại như phụ nữ, mà tôi vẫn là tôi”. Ở giới nào, Andrej vẫn là chính mình và đẹp.Là ngôi sao của loạt phim kinh dị đình đám "American Horror Story", là một trong những minh tinh sở hữu nhiều đề cử Oscar nhất lịch sử, Jessica Lange chứng tỏ rằng bà vẫn chỉ là một phụ nữ bình thường, không thể thoát khỏi quy luật lão hoá.Ở tuổi 64, nhan sắc của bà không còn rạng ngời như thời son trẻ, những nếp nhăn sâu không còn là thứ khó kiếm tìm, nhưng tất cả không hề làm bà bớt đi sự quyến rũ. Jessica vẫn tự tin, bất chấp những dấu hiệu tuổi tác và điều đó khiến người phụ nữ có tuổi này được chọn làm gương mặt quảng cáo cho bộ sưu tập mỹ phẩm Marc Jacobs.Với bà, tuổi tác chỉ đơn giản là một con số.Nổi lên từ cuộc thi hát Eurovision 2014 nhưng Conchita Wurst đã làm nhiều người thay đổi cách nhìn về phụ nữ đẹp.Là người chuyển giới, Conchita xuất hiện trước công chúng với mái tóc dài, trang điểm điệu đà và diện những bộ váy nữ tính. Điểm khác biệt của Conchita là cô vẫn giữ bộ râu quai nón ôm trọn cả khuôn mặt, mặc những lời bàn tán ồn ào của dư luận.Trong Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris Thu đông 2014, Conchita còn làm giới mộ điệu thời trang bất ngờ khi tự tin đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của Jean Paul Gaultier. Không ai có thể phủ nhận rằng, chính sự “ngoan cố” đẹp theo cách mình muốn đã khiến cô nổi bật hơn cả những người mẫu chuyên nghiệp.17 tuổi, Lorde từ một cô gái New Zealand vô danh vụt trở thành ngôi sao sáng giá chỉ bằng đĩa đơn mang tên "Royals". Và chẳng có gì ngạc nhiên khi cô vượt qua những tên tuổi khác giành giải Grammy "Ca khúc của năm".Ngoài tài năng âm nhạc bẩm sinh, Lorde còn được yêu mến bởi một điều đặc biệt khác. Không giống những cô gái teen đồng trang lứa luôn trang điểm kĩ càng mỗi khi ra đường, Lorde thường xuất hiện với gương mặt mộc. Kể cả khi lên sân khấu hay ghi hình, Lorde cũng chẳng ngại khoe làn da lấm tấm mụn hay quầng thâm dưới mí mắt.Sự tự tin với những gì mình có đã giúp tên tuổi của cô vươn ra ngoài lĩnh vực âm nhạc và lọt vào tầm ngắm của nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng M.A.C khi thương hiệu này tìm kiếm người mẫu đại diện.Xuất hiện trong chương trình America’s Next Top Model mùa 21, Chantelle Brown – Young với làn da nâu đốm trắng do bị bệnh bạch biến đã làm khán giả sửng sốt. Có nhiều người đã chẳng ngại ngần gọi cô là "bò sữa" hay "ngựa vằn" và nói rằng ước mơ trở thành người mẫu của cô là hoang đường.Những điều đó có thể khiến người khác hoài nghi về bản thân nhưng chưa hề làm Chantelle nhụt chí. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây cô đã trở thành cái tên đắt show được nhiều nhà thiết kế săn đón, sải những bước dài trên các sàn diễn danh giá nhất.Chia sẻ về bí quyết thành công của mình, Chantelle chỉ nói một điều:“Tôi biết mình có vẻ ngoài khác biệt, điều tôi có thể làm là chấp nhận và biến nó trở thành điều đặc biệt.”Hơn một năm trước, cô gái da màu Lupita Nyong’o vẫn là cái tên xa lạ nhưng giờ đây tên tuổi cô đã phủ đầy trên những tạp chí, trở thành người đại diện cho hàng loạt nhãn hàng và có mặt trong những sự kiện lớn. Nàng lọ lem ngày nào đã trở thành nữ hoàng thời trang của Hollywood.Lupita không chỉ ghi dấu ấn bằng khả năng diễn xuất với giải Oscar 2014 cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc mà còn bằng những hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Cô vượt qua chuẩn mực về cái đẹp thông thường như da trắng, tóc vàng, mắt xanh để trở thành Người phụ nữ đẹp nhất do Tạp chí People bình chọn. Dù trước đó đã có lúc, cô tự ti với nhan sắc của chính mình.Lupita luôn tự tin khoác lên người những chiếc váy màu sắc sặc sỡ, liều lĩnh với những kiểu trang điểm lạ lẫm. Cô phá vỡ mọi nguyên tắc trang điểm thông thường về làm đẹp.Lupita luôn nói với các cô gái:“Tôi hi vọng sự hiện diện của mình trên màn ảnh và các tạp chí có thể dẫn đường cho các bạn, trên một hành trình đúng đắn. Bạn sẽ thấu hiểu giá trị của ngoại hình nhưng cũng thấu đáo tầm quan trọng của vẻ đẹp nội tâm, thứ vẫm tồn tại không phân biệt màu da”