7 NSND tham gia "Tiếng lòng và giọt mưa xuân"

NSND Thế Anh: Cuộc hội ngộ như thế, chắc chúng tôi chỉ có được một lần

Đã ở tuổi 71, nhưng niềm khát khao, say sưa sáng tạo nghệ thuật vẫn như ngọn lửa luôn bùng cháy trong trái tim người nghệ sĩ mà dấu thời gian không in nổi này. NSND Thế Anh bộc bạch, bằng cái giọng hào sảng, trẻ trung thuở nào:

"Nhờ cuộc chơi này, tôi sẽ lại được ra Hà Nội, giao lưu với bạn bè, văn nghệ sĩ và khán giả Thủ đô, trở lại sân khấu để khẳng định tài năng và tình yêu nghệ thuật của mình và cũng để nói rằng, Thế Anh mãi mãi vẫn là đứa con thân thương của miền Bắc. Hơn 30 năm xa mới được gặp lại khán giả Hà Nội, hồi hộp, sung sướng và xúc động cứ như ngày đầu làm quen với sân khấu vậy.

Dẫu hàng ngày, hàng giờ, hình ảnh của Thế Anh vẫn thân quen với khán giả qua các bộ phim: "Đường về quê mẹ", "Ngày lễ thánh", "Không nơi ẩn nấp", "Dốc tình"… thì đây vẫn là cuộc gặp gỡ đầu tiên với khán giả Thủ đô sau hơn 3 thập kỷ tôi vào TP HCM lập nghiệp.

Trở lại sân khấu, không phải chúng tôi muốn nổi tiếng một lần nữa, vì tài năng nghệ thuật của chúng tôi, khán giả đều quá biết. Với lớp nghệ sĩ đã có tuổi như chúng tôi, thời gian không còn nhiều nên còn đóng góp được gì là chúng tôi làm ngay. Khi đã nhiệt tình với nghệ thuật thì sẽ không bị quay lưng lại, nên tôi không sợ là giọng hát của mình có tốt không? Vì thế, chưa biết chương trình có hay hay không, nhưng cái được là anh em nghệ sĩ đều rất nhiệt tình.

Trong chương trình nghệ thuật từ thiện, nhóm nghệ sĩ chúng tôi sẽ hát bài "Vỉa hè Hà Nội" và "Chúng tôi là nghệ sĩ". Trần Hiếu sẽ đảm nhiệm chính, còn chúng tôi hát bè nên cũng không… sợ! Mà trước đây chúng tôi cũng đều đã từng tham gia nhiều liên hoan ca hát không chuyên cả đấy. Trên sân khấu, tôi vẫn luôn đam mê như thời trẻ, cũng là để đáp lại tấm tình của khán giả.

Một lý do nữa để tôi đến với những đêm nghệ thuật từ thiện do Báo CAND tổ chức, là bởi mối thâm tình giữa tôi và nhà văn Hữu Ước đã có từ vài chục năm trước, khi chúng tôi cùng ấp ủ những dự định làm bộ phim do Hữu Ước viết kịch bản.

Trong buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm Nhà hát Kịch Việt Nam, Hữu Ước ngẫu hứng nói về ý tưởng tổ chức một chương trình thơ - nhạc - họa và chúng tôi nhiệt tình hưởng ứng ngay, cũng theo "tiêu chí" ngẫu hứng.

Mời các nghệ sĩ tham gia chương trình này là một sáng kiến hay và chắc chắn sẽ khiến người ta thấy lạ mà đi xem. Ngần ấy nghệ sĩ tên tuổi đã cho thấy sự trân trọng với chương trình. Cuộc hội ngộ như thế này, chắc chúng tôi cũng chỉ có được một lần và lại là cuộc vui mang tính nghệ thuật, nên không thể coi nhẹ được".

***

NSND Doãn Châu: Mong sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ cho nghệ sĩ

Gần nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu, NSND Doãn Châu đã được mệnh danh là "thầy phù thủy" của thiết kế sân khấu sau những thành công đã được khẳng định: những năm 1980, thời hoàng kim của sân khấu Việt Nam, ông là một trong " bộ tứ" đình đám, góp phần không nhỏ cùng với Lưu Quang Vũ, Nguyễn Đình Nghi, Phó Đức Phương làm nên diện mạo sân khấu nước nhà.

Tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1995 và 2000, ông được bầu chọn là họa sĩ xuất sắc. Nhưng trước khi sân khấu Việt có một Doãn Châu họa sĩ, nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, khán giả từng biết đến một Doãn Châu nổi tiếng với những vai diễn đầy dấu ấn trong "Đôi mắt", "Nguyễn Trãi ở Đông Quan", "Erostrax" v.v…

Tới đây, NSND Doãn Châu sẽ còn khiến người hâm mộ thích thú, khi chứng kiến ông trở lại sân khấu trong một tốp ca mà các ca sĩ đều là những người của công chúng. Trước khi sự kiện văn hóa này diễn ra, chúng tôi đã trò chuyện cùng ông.

PV: Với một nghệ sĩ đã thành danh, tham gia mỗi chương trình đều có sự cân nhắc. Nhận lời với chương trình nghệ thuật xã hội từ thiện "Tiếng lòng và giọt mưa xuân" hẳn ông cũng có lý do riêng?

NSND Doãn Châu: Chúng tôi đến với chương trình theo cách đến với một cuộc chơi hoàn toàn ngẫu hứng, vì tình nghĩa, với tư cách những người bạn và đó là điều đẹp nhất, bởi khi đến với bè bạn, sẽ không vì danh vị, chức tước. Không ai có thể từ chối một tấm lòng khi đó là người giàu cảm xúc lại có nghĩa, có tình.

Trong dàn đồng ca, có thể tôi hát chưa hay, nhưng điều quan trọng là có được một cuộc hội ngộ hiếm có, nhất là với những người nghệ sĩ đã lớn tuổi như chúng tôi, mà lại đem cho khán giả sự hào hứng và phấn khích. Vì thế, tôi sẽ tham gia nhiệt tình và hết sức tự tin.

PV: Ông từng giành giải nhất ghi-ta nghiệp dư khi còn là sinh viên ở Tiệp Khắc, nhưng ông nghĩ gì khi cuộc chơi còn có những nghệ sĩ lớn của âm nhạc nước nhà như NSND Trần Hiếu?

NSND Doãn Châu: Điều quan trọng là một cuộc gặp gỡ thấm đẫm cái tình, nhất là khi cả tôi, NSND Thế Anh, NSND Trọng Khôi và NSND Đoàn Dũng đều từng là học trò "chính hiệu" của NSND Trần Hiếu. Hơn nữa, mấy khi khán giả được thấy tôi đứng cạnh thầy Trần Hiếu, cũng như thấy NSND Trần Hiếu đứng cạnh chúng tôi? (cười).

PV: Là một họa sĩ có nghề, ý kiến của ông về các tác phẩm hội họa của nhà văn Hữu Ước?

NSND Doãn Châu: Mỗi bức tranh đều có đối tượng riêng của hội họa đó. Cá nhân tôi dù chưa thật thích những bức tranh ấy, bởi có lẽ tôi thuộc dòng sáng tác khác, nhưng tôi rất trân trọng và nể phục sức làm việc và lòng đam mê nghệ thuật cháy bỏng của Hữu Ước, bởi niềm đam mê ấy thậm chí còn truyền lan sang cả những họa sĩ chuyên nghiệp như tôi, cho tôi thêm sức lao động sáng tạo và say mê.

Cái mạnh nhất trong những bức tranh của Hữu Ước toát lên với người xem là sự hồn nhiên, bởi Hữu Ước vẽ tranh bằng cảm xúc, chứ không nặng về kỹ thuật. Nếu có sự nghiên cứu, học hỏi chuyên sâu thì kết quả sẽ tốt hơn. Tôi cứ tự hỏi: Hữu Ước lấy đâu ra thời gian để lao động nghệ thuật một cách đáng quý và đáng trân trọng đến thế?

PV: Xin được cảm ơn ông!

Bức tranh Mậu Tý Xuân của nhà văn Hữu Ước sẽ được bán đấu giá tại chương trình "Tiếng lòng và giọt mưa xuân" để lấy tiền mua 1.000 con trâu, bò giúp đỡ đồng bào nghèo miền núi Tây Bắc.

***

NSND Đoàn Dũng: Chương trình là sự chia sẻ tình cảm giữa các nghệ sĩ với bạn bè và khán giả

Khán giả Hà Nội đã yêu mến ông qua hàng trăm vai diễn đầy cá tính và có số phận: "Erostrax", "Người cầm súng", "Người cha thô bạo", "Câu chuyện tình yêu" (sân khấu); "Đề Thám", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Rừng O Thắm" (trong điện ảnh) và bộ phim "Ninh Thạnh Lợi" đang chiếu trên VTV1. Ông cũng từng là Hiệu trưởng Trường SKĐA TP Hồ Chí Minh với nhiều lứa học trò thành đạt, luôn dõi theo ông.

Đoàn Dũng tâm sự: Tôi là người Hà Nội gốc lại vào Nam sinh sống. Song Hà Nội vẫn luôn là nỗi đau đáu trong tôi với bao kỷ niệm, ân tình, nhớ thương da diết, bao nhiêu day dứt và hoài bão.

Được cùng bạn bè tụ hội ngay giữa lòng Hà Nội, cùng tung hoành trên sàn diễn vốn là niềm đam mê của tất cả chúng tôi, để đem lại niềm vui cho khán giả, quả là một điều thú vị. Bởi có phải ở đâu cũng có cái se se lạnh của mùa thu như Hà Nội và những chiều chúng tôi ngồi túm tụm uống bia hơi và trò chuyện? Đó cũng là lý do để ngay khi nhà văn Hữu Ước nêu ý tưởng tổ chức những đêm giao lưu nghệ thuật từ thiện tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi nhận lời ngay.

Chương trình sẽ đơn giản là sự chia sẻ tình cảm giữa những người nghệ sĩ với nhau, với bà con, bạn bè và với khán giả. Ở lứa tuổi cao niên như chúng tôi, tình cảm là điều trân trọng nhất, mất đi là mất tất cả. Vì thế, những đêm nghệ thuật này sẽ cho chúng tôi cơ hội gặp lại bạn bè, người thân và cả những khán giả thân yêu đã từng tiếp cho chúng tôi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật. Chắc chắn, sân khấu vẫn là thánh đường cho chúng tôi những phút giây thăng hoa không thể nào quên được.

Trong chương trình, nhóm nghệ sĩ chúng tôi sẽ cùng hát "Chúng tôi là nghệ sĩ" và "Vỉa hè Hà Nội" - những bài hát đúng với tâm trạng thế hệ nghệ sĩ chúng tôi. Vỉa hè Hà Nội khác hẳn vỉa hè những thành phố khác, với những nét riêng của mùa thu lạnh lẽo và mùa hạ cháy bỏng, mà có lẽ, chỉ những người đã trải nghiệm mới cảm nhận được đầy đủ. Vì thế, chủ đề vỉa hè Hà Nội của Hữu Ước cũng khác những chủ đề đã đi vào âm nhạc. Sự chia sẻ giữa những người nghệ sĩ đầy ngẫu hứng lại gần hơn, trở thành chiến hữu, khi nghệ thuật luôn đề cao tính ngẫu hứng.

Điều chúng tôi trân trọng Hữu Ước không phải là nhiều năng khiếu, đa tài, mà là sự rèn luyện, phấn đấu, học hỏi để phát sáng. Cảm vì tấm lòng chân thành, vì sức lao động nghệ thuật ấy, nhất là khi "Tiếng lòng và giọt mưa xuân" sẽ là chương trình nghệ thuật từ thiện để giúp đỡ những số phận chưa may mắn, nên dẫu chưa biết cụ thể về chương trình, tôi vẫn nhiệt tình ủng hộ.

***

NSND Trần Tiến: Một sân chơi nghệ thuật

Từ nhiều thập niên trước, ông đã làm nên tên tuổi mình từ những vai diễn in đậm dấu ấn: Nguyễn Trãi trong "Nguyễn Trãi ở Đông Quan", Đế Thích trong "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", Cố vấn ái tình trong "Kén rể" v.v…

PV: "Tiếng lòng và giọt mưa xuân" là một sân chơi. Nhưng sân chơi này có mang tính nghệ thuật?

NSND Trần Tiến: Đó là một sân chơi mang tính nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì không bao giờ có thể đùa được, nhất là khi đã ra trước công chúng càng phải tử tế. Sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ tên tuổi này sẽ là một sự độc đáo nên sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Do đó, chúng tôi phải tập tành đàng hoàng, làm đâu ra đấy, để đem lại cho khán giả niềm thích thú.

Dù là sân chơi thì vẫn phải tham gia với tất cả tình yêu nghệ thuật, nhiệt tình và niềm đam mê như trước đây, mỗi khi nhận vai diễn mới. Sân khấu luôn như ma lực, khi bước ra là tôi lại bị hút hồn và sẽ lại diễn hết mình.

PV: Ông có thể chia sẻ với bạn đọc về cảm xúc của ông trước sân chơi đầy ngẫu hứng của những người nghệ sĩ - cả người tổ chức và những người tham gia?

NSND Trần Tiến: Tôi vẫn quan niệm Hữu Ước vẽ tranh là tay trái, nhưng xem tranh của Hữu Ước, tôi giật mình. Thành công trong hội họa của Hữu Ước có thể còn ở mức độ nhất định, nhưng tôi thật ngỡ ngàng trước bố cục và ý tưởng sáng tác của anh. Hữu Ước vẽ không phải để vẽ, mà gửi gắm những suy nghĩ sâu xa chất chứa đi từ cuộc đời mà anh cảm nhận.

Không hiểu làm sao một người quản lý một tờ báo lớn với rất nhiều ấn phẩm mỗi ngày, lại có thể vẫn sáng tác nhạc, làm thơ và vẽ tranh? Để làm được khối lượng công việc đồ sộ như thế, Hữu Ước quả là người giỏi, có tài và sức lao động đáng ca ngợi.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở này!