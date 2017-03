72 giờ xúc động dành cho người khuyết tật

Vũ Hoàng My chạy bộ gây quỹ cho TOM Đầu năm 2016, tôi sang Israel để thực hiện bộ phim tài liệu Để giải mã trí thông minh Do Thái. Vô tình tôi biết được chương trình Jerusalem Marathon và định tham gia.

Tôi mới chia sẻ ý muốn chạy bộ trong chương trình với chị Einat Halevy-Levin (cán bộ phát triển kinh tế cao cấp, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội). Từ cuộc trò chuyện tôi mới biết Đại sứ quán Israel đang muốn đem chương trình TOM về Việt Nam nhưng chương trình đang khựng lại do ít nhà tài trợ chịu làm với trẻ em khuyết tật. Vậy là tôi đã tham gia Jerusalem Marathon với mong muốn gây quỹ, gây tiếng vang để đưa chương trình TOM về Việt Nam Á hậu VŨ HOÀNG MY