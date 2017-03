76 quốc gia gửi phim tranh giải Oscar

Trong đó, nhiều quốc gia lần đầu gửi phim dự thi như Moldova, Ả Rập Saudi và Montenegro. Pakistan cũng lần đầu tiên gửi phim tham dự sự kiện này trong vòng 50 năm qua.

Trong các phim gửi tranh giải, một số đang gây chú ý như The Past của Iran (nói về một cặp đôi ly dị nhau, được quay tại Paris - Pháp), Wadjda của Ả Rập Saudi (phim đầu tiên do một phụ nữ Ả Rập Saudi làm đạo diễn), Nhất Đại Tông Sư - The Grandmaster (đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ), The Hunt (Đan Mạch), The Great Beauty (Ý)…

Các phim lọt vào danh sách đề cử sau cùng sẽ được AMPAS thông báo vào ngày 16-1-2014. Sau đó, giải sẽ được quyết định bởi các thành viên của Ban Phim tiếng nước ngoài trong Hội đồng Nghệ thuật Oscar.

CX