8 hình tượng 'ngọc nữ' làng giải trí châu Á một thời

Song Hye Kyo sinh năm 1981, nổi tiếng khắp châu Á với hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Trái tim mùa thu; Ngôi nhà hạnh phúc; The world they live in; That winter, the wind blows... Các nhân vật trong phim của Hye Kyo thường hiền lành, yếu mềm. Ngoài đời, Song Hye Kyo cũng gây ấn tượng là cô gái dịu dàng, hiền thục. Những năm gần đây, Song Hye Kyo có bước phát triển mới trong nghề diễn. Cô được các đạo diễn nổi tiếng để ý. Năm 2012, Hye Kyo xuất hiện trong phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, bên cạnh Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di. Năm nay, người đẹp tham gia sản phẩm điện ảnh của đạo diễn kỳ cựu gốc Ngô Vũ Sâm, trong "Titanic phương Đông" - Thái Bình Luân.