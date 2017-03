8 người đẹp 'cảnh nóng' của màn ảnh Hoa ngữ

1. Từ Hy Viên

Một số cảnh quay trong Kiếm vũ do Từ Hy Viên đảm nhiệm vai nữ chính mới đây đã được ra mắt người hâm mộ. Có thể nói đây là bộ phim gây chú ý nhất của nàng Đại Từ từ trước đến nay. Không thiếu những cảnh yêu đương bốc lửa mà để có được chúng, ngôi sao của Vườn sao băng chấp nhận hi sinh thân mình. Để thực hiện được những cảnh quay ít người có thể làm được đó, phải kể đến kinh nghiệm diễn xuất khá dày dạn của nàng Sam Thái được tích luỹ từ những tác phẩm điện ảnh trước đây như Học phát thanh tình yêu, Thành phố tình yêu … Với những người đẹp còn non kinh nghiệm, việc thể hiện vai diễn xuất sắc như Từ Hy Viên trong những cảnh nóng không phải chuyện dễ.

Trương Hiếu Toàn và Từ Hy Viên trong phim My so called love (Lời kêu gọi của tình yêu)

2. Từ Tịnh Lôi

Vốn là một tài nữ thanh tú, thuần khiết, Từ Tịnh Lôi xuất hiện khá dịu dàng trong một số bộ phim truyền hình như Yêu đến cùng hay một loạt các bộ phim khác cùng thể loại. Tuy nhiên, hình ảnh của Từ Tịnh Lôi trên màn ảnh rộng đã được lật sang một trang mới khi người đẹp này tham gia vai diễn chính trong Mở đường tàu mùa xuân. Việc đóng cặp với Thiệu Binh trong những cảnh ân ái nóng bỏng đã dẫn lối cho mỹ nhân này đến gần hơn với những bộ phim không giấu diếm cảnh phòng the. Trong những bộ phim của cô về sau như Em yêu anh, Đỗ La La… hầu như không có bộ phim nào không có những cảnh quay kịch tính. Sự hi sinh của người đẹp quả nhiên đã đem lại cho người xem những màn thưởng thức mãn nhãn.

Từ Tịnh Lôi từ bỏ hình ảnh thanh tú, thuần khiết

3. Lâm Chí Linh

Phong cách của đệ nhất mỹ nhân Đài Loan không khác là mấy so với Đại Từ. Dù chỉ mới vào nghề được vài năm song khí thế của siêu mẫu này có phần khá mạnh. Sau những cảnh ân ái làm mát mắt người hâm mộ trong Xích bích, nàng Tiểu Kiều có vẻ như không có ý định dừng việc thoát y trên sân khấu màn ảnh rộng. Những cảnh kín đáo chốn phòng the của người đẹp này với Châu Kiệt Luân hay Tôn Hồng Lôi tiếp tục khẳng định “duyên nợ” và sự giàu có về kinh nghiệm của người đẹp này với cảnh nóng.

Lâm Chí Linh trong Xích Bích

4. Trương Tịnh Sơ

Không còn là một nữ nghệ sĩ luôn chú ý ăn mặc như dạo nào, Trương Tịnh Sơ gần đây xuất hiện khá sexy trong những bộ đồ nửa kín nửa hở. Không chỉ ngoài đời mà trong cả những bộ phim có sự góp mặt của người đẹp này, người hâm mộ cũng phải mở to mắt để chiêm ngưỡng những màn mây mưa tình ái của cô và bạn diễn. Đó là khi đóng cặp với Ngô Ngạn Tổ trong Môn đồ, hay những pha yêu đương với Trương Gia Huy trong Nhân chứng, Hồng hà… Những cảnh quay đó đủ sức thuyết phục để khẳng định bản lĩnh hơn người trong những vai diễn gay cấn của mỹ nhân này.

5. Cao Viên Viên

Được mệnh danh là ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ, đẹp mặn mà thuần khiết với những vai tiểu thư cao quý, trong sáng song mới đây, mỹ nhân này cũng khiến người hâm mộ phải tròn mắt thán phục kinh nghiệm dạn dĩ chốn ngoạ thất của cô. Diễn xuất của Cao Viên Viên trong Không người lái thực sự khiến đạo diễn Trương Dương không thể tin dù đó là sự thật. Đây là bộ phim thứ hai ngọc nữ này nhận lời tham gia diễn xuất những cảnh tình tứ trên giường với bạn diễn. Việc kết hợp thành công với Lưu Diệp trong Không người lái là thước đo lớn nhất cho tài năng của Viên Viên kể từ khi gia nhập làng điện ảnh Trung Hoa đến nay.

Cao Viên Viên trong Không người lái

6. Phạm Băng Băng

Từ một cung nữ dịu dàng trong Hoàn Châu cách cách, giờ đây người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng một Phạm Băng Băng hiện đại hơn, giàu kinh nghiệm diễn xuất hơn đặc biệt là trong các vai diễn tình tay ba hay những cảnh giường chiếu nơi chỉ có hai người. Dù chưa kết hôn song sự thành thục của nàng Kim Toả trong các cảnh quay kín là không thể phủ nhận. Điều này được chứng minh bằng một loạt các vai diễn trong Đào Hoa Vân, Apple, Phong Thần Bảng, Đại Đường Phù Dung Viên…

Phạm Băng Băng và Cổ Thiên Lạc trong Flash Point

7. Châu Tấn

Châu Tấn cũng là một cao thủ chốn phòng the. Điều này người hâm mộ có thể thấy rõ khi chứng kiến yêu nữ hút máu người “quấn” lấy vị tướng trẻ Trương Sinh trong Hoạ bì. Ngoài Hoạ bì, cao trào diễn xuất của người đẹp này còn đem đến sự thành công cho bộ phim Balzac and the Little Chinese Seamstress (Balzac và cô thợ may Trung Hoa) bằng những màn mây mưa mãn nhãn với nam diễn viên Trần Khôn.

Một cảnh quay trong Họa Bì

8. Chương Tử Di

Sau những cảnh quay làm “cháy mắt” người hâm mộ với nam diễn viên điển trai của điện ảnh Trung Hoa Kim Thành Vũ trong Thập diện mai phục, sự thành công của Ngoạ hổ tàng long tiếp tục khẳng định diễn xuất tài tình của người đẹp chưa một lần lên xe hoa này trong chốn phòng the.

Năm 2006, Tử Di tham gia Dạ yến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương với vai một hoàng hậu đời Đường, mang mối tình với con riêng của Hoàng đế. Cô cũng có những màn thoát y rất gợi cảm.

Không chỉ quen với việc “lên giường” với các bạn diễn trong nước, người đẹp này còn tỏ ra khá xuất sắc và dạn dĩ trước bạn diễn đến từ Nhật Bản trong Hồi ức của một Geisha. Sự thành thục trong các cảnh quay mang tính kích thích mạnh này tiếp tục đưa Chương Tử Di đến với những vai diễn lớn hơn và gây được sự chú ý hơn trong làng điện ảnh thế giới.

Theo Nhung Nguyễn (Zing)