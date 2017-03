8 người mẫu "dị biệt" của làng thời trang thế giới

Jamie Bochert

Thật khó có thể tưởng tượng rằng một cô nàng sở hữu khuôn mặt dài xương xẩu, gò má sắc lẹm với đôi mắt to tròn như... "cô dâu ma" lại là một trong những người mẫu tự do nổi tiếng nhất hiện nay. Đặc biệt hơn, ở độ tuổi 30 - độ tuổi không còn là thời gian “hoàng kim” đối với nghề mẫu thì Jamie Bochert vẫn tự tin sải bước trên một loạt các sàn diễn như Chanel, Givenchy, The Row.... Cô đã được giám đốc sáng tạo của Givenchy - Riccardo Tisci lựa chọn làm người mẫu chính cho chiến dịch quảng bá mùa Thu/Đông 2014 của thương hiệu cao cấp này.

Ngoài ngoại hình khác biệt, một trong những yếu tố giúp Jamie Bochert thành công là khả năng vũ đạo. Đây là lí do khiến Bochert rất nổi tiếng với những shoot hình đẹp bắt mắt. Jamie Bochert được đào tạo bài bản như một vũ công bale chuyên nghiệp khi cô ấy còn nhỏ.

























Kelly Mittendorf

Đôi mắt xếch dữ tợn, khuôn mặt to bè vuông vắn lại đi kèm với chiếc mũi thô kệch và một bờ môi dày nhưng kém gợi cảm - dường như tất cả những nỗi ác mộng đối với nhan sắc của phái đẹp đều hội tụ trên khuôn mặt của Kelly Mittendorf. Cũng chính những nét xấu xí ấy đã tạo nên một tổng thể khác biệt, khiến khuôn mặt của Kelly Mittendorf luôn gây ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên và dường như chẳng mấy ai có thể quên một nhan sắc "lạ" đến thế.

Bất chấp vẻ ngoài kém duyên, cái tên Kelly Mittendorf đã trở nên quen thuộc với làng thời trang thế giới thông qua chiến dịch quảng cáo của Prada. Cô còn là người mẫu mở màn show Xuân/Hè 2012 của Topshop Unique, kết màn cho show Marc Jacobs và tham gia trình diễn các bộ sưu tập của Anna Sui, Marc Jacobs, Mulberry, Yohji Yamamoto...

















Lily McMenamy

Là con gái của siêu mẫu huyền thoại Kristen McMenamy nhưng dường như Lily McMenamy không được thừa hưởng mấy nét đẹp từ mẹ mình. Cô người mẫu sinh năm 1994 này đã gây ấn tượng với cả thế giới khi sải bước trong show diễn của Chanel và Saint Laurent, tất nhiên không thể không nhắc đến hình ảnh Kristen McMenamy lấy tay che ngực trần trong show diễn của Marc Jacobs.

Sở hữu đôi mắt quá to, nổi bật trên khuôn mặt không mấy góc cạnh bao gồm cả đôi môi dày cộm và hàm răng hô... nhưng có vẻ như ngần ấy "khác biệt" về nhan sắc chỉ càng giúp cho Lily McMenamy tiến triển nhanh hơn trên con đường sự nghiệp.



















Hanne Gaby Odiele

Ngoài chiều cao chuẩn mực 1m78, khi không còn được che giấu kỹ càng bởi lớp son phấn chỉn chu thì khuôn mặt với xương hàm bè ngang và vầng trán rộng của Hanne Gaby thường gợi lên trong tâm tư người đối diện hai từ “xấu lạ”. Tuy hoàn toàn rời xa những tiêu chí kinh điển về nhan sắc nhưng Hanne Gaby là một trong số những người mẫu luôn đắt show tại các Tuần lễ thời trang danh tiếng. Cụ thể, trong vòng 4 mùa đổ lại đây, đã sải bước trong 167 show diễn lớn nhỏ - một con số đáng nể.

Cô cũng là ngoại lệ hiếm hoi của làng thời trang thế giới bởi có thể tiếp tục sự nghiệp sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chính Vera Wang đã chủ động liên hệ với Hanne Gaby. Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu và Yves Saint Laurent cũng đều giang tay chào đón sự trở lại của Hanne Gaby và từ đó, chưa có một Tuần lễ thời trang nào trôi qua mà thiếu vắng sự hiện diện của cô.



















Daphne Groeneveld

Cô người mẫu sinh năm 1994 tại Hà Lan - là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, được yêu nhiều nhất, bị ghét cũng nhiều nhất, không hiểu vì quá đẹp hay… quá xấu. Thành công của Daphneđến từ gương mặt bầu bĩnh rất khác biệt với nét trẻ thơ, vầng trán rộng, hai mắt xa nhau, môi căng đầy và hàm răng lớn. Trên không ít các trang web, người ta bình luận Daphne Groeneveld có gương mặt kỳ cục và thiếu cân bằng giống như một con cá. Không hiếm những lời châm chọc và phê bình rằng việc cô nhận được sự ưu ái từ những tên tuổi hàng đầu là sự “kệch cỡm của công nghiệp thời trang”.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Daphne Groeneveld trên những sàn diễn danh tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino hay những tạp chí lớn nhất thế giới như Vogue, Numero, V... là minh chứng rõ nét nhất rằng: vẻ đẹp không phải là tất cả, sự khác biệt mới tạo nên thành công.













Lindsey Wixson

Bây giờ, cả thế giới cho rằng Lindsey Wixson sở hữu đôi môi “căng mọng gợi cảm nhất làng thời trang”. Thế nhưng trước khi nổi tiếng, đôi môi và răng cửa quá thưa là lý do khiến các công ty - ngoại trừ Marylin - từ chối cô. Lindsey là một trường hợp tương tự như Daphne. Cụ thể, rất khó để phân định rành rọt nhan sắc của cô gái này vào hai thái cực là xấu hay đẹp.

Năm 2009, Lindsey thành công rực rỡ khi được mở màn cho show của Prada và kết thúc show của Miu Miu tại Paris. Ngay sau thành công này, sự nghiệp của Lindsey Wixson tiếp tục phát triển khi được trình diễn cho nhiều hãng lớn như: Versace, Oscar de la Renta, Chanel, Christian Dior và Jean Paul Gartier và xuất hiện trên 10 trang bìa của nhiều tạp chí lớn i-D, Purple, Muse.



















Andrej Pejic

Từng gây náo động cả thế giới vì thân phận đặc biệt: lưỡng tính, thế nhưng sau một vài tháng phẫu thuật, Andrej Pejic mới thông báo với công chúng về con người mới của mình. Cô đã là phụ nữ 100% và lấy tên mới Andreja.

Trước khi chuyển giới, Andreja là người mẫu duy nhất trên thế giới đắt show ở cả 2 lĩnh vực - thời trang nam và thời trang nữ. Khuôn mặt xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, đặc biệt là mái tóc dài màu vàng nữ tính, chân dài sinh năm 1991 trở thành một hiện tượng độc nhất vô nhị của làng mẫu. Hình ảnh Andrej Pejic mặc bộ váy cưới màu trắng xuyên thấu tại show của Jean Paul Gaultier đã "gây sốt" trong làng mẫu và trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của cô.

















Chantelle Brown-Young



Có "tuổi nghề" cũng như mức độ nổi tiếng ít hơn rất nhiều so với 7 tên tuổi nêu trên, nhưng Chantelle lại đang là cái tên được chú ý nhiều hơn cả thời gian gần đây. Từ khi xuất hiện tạiAmerica's Next Top Model năm nay, cô nàng 19 tuổi có làn da bạch biến này đã lập tức tạo nên "cơn sốt" cho cả cuộc thi không chỉ nhờ vẻ đẹp đặc biệt mà còn ở cả ý chí lẫn tinh thần lạc quan trên con đường thực hiện ước mơ của đời mình.