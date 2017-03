80 hoa hậu ký tên vì nhà tài trợ?

Ai dè đến chương trình mang tầm quốc tế cỡ Hoa hậu Hoàn vũ 2008 vẫn không thoát khỏi cái ách này.

Trong đêm 23-6 đấu giá các vật phẩm của hoa hậu các nước gây quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại khách sạn Sheraton (TP.HCM), ngoài các vật phẩm của các quốc gia mà các người đẹp mang đến, vật phẩm gây sự chú ý và mong chờ nhất là bức tranh có chữ ký của 80 hoa hậu. Những ai tham dự đêm tiệc đều tò mò muốn biết đằng sau tấm vải đỏ và giá đỡ đó là bức tranh gì. Phần lớn đều nghĩ đó sẽ là một bức tranh danh lam thắng cảnh Việt Nam, một cách khoe với bạn bè thế giới về hình ảnh Việt Nam, xung quanh là những chữ ký của các hoa hậu... Thế nhưng khi tấm vải đỏ được từ từ rút xuống, gương mặt những người dự dạ tiệc từ mong chờ bỗng chùng xuống, ngỡ ngàng, thất vọng và xì xào... “Tranh gì vậy?”.

Bức tranh trơn tru đến độ không cần khung để thêm sang trọng và nhìn xa chẳng khác nào panô quảng cáo. Không biết có nên gọi đó là tranh không khi bức tranh chỉ là một tấm toan trắng được đóng lại và in hình... sản phẩm chai sữa rửa mặt chống lão hóa của nhà tài trợ (!).

Phải chăng đó cũng là mục đích quảng bá hình ảnh đất nước khi đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008? Nếu các người đẹp đúng là sứ giả kể về Việt Nam cho người dân của đất nước họ, như lời của ông Phạm Sanh Châu - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Unesco, Bộ Ngoại giao - thì liệu họ sẽ quảng bá gì, kể gì về Việt Nam khi họ thấy những chữ ký của mình nằm chỏng chơ trên chai sữa rửa mặt?

Không thể trách cách hợp tác giữa nhà tài trợ và đơn vị tổ chức, bên có tiền - bên muốn tổ chức. Nhưng không thể viện lý do đó là những sự kiện do các đối tác, nhà tài trợ thực hiện chứ không phải là sự kiện do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization - MUO) và Công ty cổ phần Hoàn Vũ (Unicorp) chủ trương rồi mặc ra sao thì ra!

Chỉ thấy thương cho các người đẹp, đôi khi phải làm những việc mà bản thân chưa chắc hài lòng!