9 hotgirl của Hollywood phơi mình công khai trên báo

Kristen, Amanda và Abbie Cornish xuất hiện trên trang bìa.

Abbie Cornish, Kristen Stewart, Carey Mulligan, Amanda Seyfried, Rebecca Hall, Mia Wasikowska, Anna Kendrick, Emma Stone và Evan Rachel Wood cùng xuất hiện trong bộ ảnh đặc biệt do tay máy Annie Leibovitz thực hiện riêng cho Vanity Fair Hollywood Issue phát hành vào tháng 3.

Tháng 8/2008, Kristen và Amanda đã được VF chọn cho chuyên đề "Làn sóng mới ở Hollywood". Kristen sau đó còn xuất hiện trong bộ ảnh riêng về phim "Chạng vạng".

Đây là những nữ diễn viên đang hết sức được chú ý tại kinh đô điện ảnh thế giới và được đánh giá là đại diện của Hollywood mới trong thập niên này. Các bộ phim họ tham gia không chỉ thành công về mặt khán giả mà còn được nhắc đến nhiều trong những mùa giải thưởng danh giá gần đây hay những bộ phim đang hết sức được chờ đợi.

Đó là: Bright Star (Abbie Cornish), Twilight (Kristen Stewart), An Education (Carey Mulligan), Dear John (Amanda Seyfried), Frost/Nixon (Rebecca Hall), Alice in Wonderland (Mia Wasikowska), Zombieland (Emma Stone), Up in the Air (Anna Kendrick) và The Wrestler (Evan Rachel Wood).

Theo Hoàng Vy - (VNN/Vanity Fair, EW, Justjared)