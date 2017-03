Á hậu 1 bị tố cáo làm giả hồ sơ

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 vừa kết thúc vào ngày 21-12 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) với kết quả đăng quang của Nguyễn Thị Hoàng Nhung (Hoa hậu) và Trương Thị May (Á hậu 1), H’ Rô Ni Buôn Ya (Á hậu 2). Tuy nhiên chưa đầy năm ngày sau, Pháp Luật TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo của ông Đỗ Việt Hoài, cán bộ đang công tác tại Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn - Đá quý Việt Nam, người đã tiếp nhận hồ sơ thí sinh khu vực phía Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007 về sự việc Á hậu 1 Trương Thị May đã làm giả hồ sơ để đủ điều kiện tham dự cuộc thi này.

Đơn tố cáo ghi rõ Trương Thị May “Về trình độ văn hóa không đủ điều kiện tham dự thi hoa hậu. Về dân tộc, May đã đổi từ dân tộc Kinh sang dân tộc Khmer”. Trước đó, Trương Thị May từng xin tham dự cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007 nhưng cũng bị chính ông Hoài từ chối vì không có bằng tốt nghiệp PTTH.

“Vàng thật đâu sợ lửa”!

Hôm qua (27-12), Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 đã cung cấp cho chúng tôi đầy đủ hồ sơ của Á hậu Trương Thị May bao gồm: sơ yếu lý lịch (có xác nhận địa phương) ghi rõ dân tộc Khmer; bằng tốt nghiệp PTTH (hệ bổ túc) do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cấp ngày 15-9-2006; đơn xin điều chỉnh giấy tờ của bà Trương Mỹ Tiền (mẹ của Á hậu Trương Thị May) có xác nhận địa phương. Theo đơn xin điều chỉnh hồ sơ thì bà Trương Mỹ Tiền và ông Trương Vanna (mẹ và cha của Trương Thị May) đều là dân tộc Khmer và sinh sống tại Phnom Penh (Campuchia). Sau đó cả gia đình về sinh sống tại ấp Trây Chóp B, xã Lai Hòa (huyện Vĩnh Châu, Bạc Liêu). Nhưng do không biết về thủ tục làm giấy tờ nên toàn bộ gia đình đã khai nhầm lẫn hồ sơ từ dân tộc Khmer thành dân tộc Kinh.

Cùng ngày, chúng tôi liên lạc với Trương Thị May để nghe ý kiến khách quan của cô nhưng không gặp được do bận học. Bà Trương Mỹ Tiền (người thông tin chính thức cho Á hậu Trương Thị May) cho biết, việc người tố cáo muốn như thế nào là quyền của người đó, còn May “là một đứa con gái rất ngoan, em nó không đua đòi với ai hết. May cũng ảnh hưởng về tinh thần nhưng cũng may em nó vẫn bình thường. Vàng thật đâu sợ lửa!” - bà Tiền nói. Bà Tiền cũng cho biết thêm, sở dĩ Trương Thị May không thi Hoa hậu Trang sức 2007 vì cô bị bệnh chứ không phải vì bị ban tổ chức từ chối không nhận hồ sơ.

Tất cả hồ sơ đã qua “cửa” A25

Ông Nguyễn Văn Khánh, Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 cho biết, rút kinh nghiệm từ những lùm xùm trong các cuộc thi hoa hậu gần đây nên hồ sơ của cuộc thi này đã được làm rất chặt. “Trước khi nhận lời là thành viên ban giám khảo, tôi đã yêu cầu ban tổ chức trình toàn bộ hồ sơ của các thí sinh lọt vào vòng chung kết” - ông Khánh nói. Ngoài việc trình tất cả hồ sơ thí sinh thì ban tổ chức cuộc thi cũng đã có văn bản gửi về địa phương các thí sinh yêu cầu xác nhận lý lịch của từng người. Cũng theo ông Khánh, ban tổ chức đã yêu cầu cơ quan A25 của Bộ Công an thẩm tra tiêu chuẩn của tất cả các thí sinh trước khi bước vào vòng thi chung kết, “Ai không đủ tiêu chuẩn sẽ loại ngay” - ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Khánh dẫn chứng thêm, trường hợp giải Hoa hậu du lịch (giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007) đáng lý đã về tay thí sinh V. chứ không phải thí sinh Trần Thị Kim Hoa (Long An). Nhưng do A25 đã có báo cáo về sai phạm của thí sinh V. trước đó nên cô không được giải. “Trường hợp ban tổ chức không chứng minh được hồ sơ của thí sinh thì Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ có biện pháp xử lý. Nhưng trong trường hợp này ban tổ chức đã chứng minh được rồi nên không có vấn đề gì” - ông Khánh nói.