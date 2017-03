Á hậu Hàn bán dâm bị đề nghị phạt tiền

Á hậu Hàn Quốc Sung Hyun Ah bị đề nghị nộp phạt 2 triệu won (gần 42 triệu đồng), tại phiên tòa diễn ra ở Suwon chiều 23/6. Trong khi đó, luật sư của Sung Hyun Ah tiếp tục khẳng định nữ diễn viên vô tội. Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 8/8.



Sung Hyun Ah trong lần hầu tòa hồi tháng 3.

Sung Hyun Ah bị khởi tố hồi cuối năm 2013. Theo kết quả điều tra, từ tháng 2 tới tháng 3/2010, cô ba lần "giao dịch tình tiền" với một doanh nhân và nhận 50 triệu won (tương đương 974 triệu đồng). Hyun Ah từng tuyên bố, cô sẽ chứng minh được mình trong sạch trước tòa án.

Sung Hyun Ah sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Cùng năm, cô giành giải Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế. Người đẹp đã tham gia các phim See and See Again, Hur Jun, Tình yêu và sự dối trá, Lover... Hyun Ah kết hôn lần đầu năm 1997 cùng một doanh nhân rồi ly dị hai năm sau đó. Cô đi bước nữa vào năm 2010 và sinh con trai năm 2012.

Theo một số nguồn tin, Hyun Ah và chồng đã ly thân một thời gian. Việc kinh doanh của chồng cô gần đây không thuận lợi.

