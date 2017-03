Á hậu Hoàng My được hỗ trợ mọi mặt

Ngoài ra, Á hậu cũng được xe sang đưa đón mỗi ngày.

Đại diện Công ty Hoàn Vũ đang bàn bạc công tác chuẩn bị cùng Hoàng My

Kỹ năng thể hiện bản thân được ưu tiên hàng đầu trong công tác chuẩn bị. Trường John Robert Power Việt Nam sẽ giúp đại diện Việt Nam việc này. Tại đây, Hoàng My được truyền đạt các kỹ năng quan trọng như nói chuyện trước đám đông, trả lời ứng xử, và tác phong thể hiện bản thân khi giao tiếp sao cho thật nghệ thuật, bắt mắt... Trường cũng hướng dẫn người đẹp cách trình diễn trên sàn catwalk, tạo dáng trước ống kính và máy quay.



Năm nay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tại Brazil - nơi nổi tiếng với vũ điệu Samba. Vì thế, Hoàng My sẽ được đào tạo thêm kỹ năng khiêu vũ, đặc biệt là vũ điệu latin nóng bỏng, sôi động này.

Huấn luyện viên hướng dẫn Hoàng My rèn luyện hình thể

Để giữ vóc dáng cân đối, mỗi ngày Hoàng My dành thời gian tập luyện với 2 chuyên gia người Mỹ dày dặn kinh nghiệm về huấn luyện hình thể đến từ trung tâm California Fitness & Yoga. Cô được lấy số đo hình thể, phân tích và xác định chương trình tập cũng như được cung cấp chế độ dinh dưỡng hợp lý để có cơ thể đẹp, giữ gìn sức khỏe và ổn định phong độ. Các chuyên gia sẽ kiểm soát các chỉ số để đại diện Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.

Hoàng My đang lắng nghe tư vấn về da và thực hiện soi da

Song song với huấn luyện hình thể, Hoàng My còn được chăm sóc sắc đẹp bởi mỹ phẩm Ohui, hàng ngày thư giãn ở Ohui Beauty Center. Ngay cả đến móng tay , móng chân Hoàng My cũng được chăm sóc tỉ mỉ bởi Thuỷ Nail.



Đại diện Trường JRP trao đổi chương trình huấn luyện kỹ năng

Để thể hiện bản thân tốt nhất trong môi trường quốc tế thì việc trau dồi khả năng ngoại ngữ là điều không thể thiếu trong công tác chuẩn bị cho Hoàng My. Theo đó, Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam sẽ hỗ trợ huấn luyện ngoại ngữ cho Hoàng My. Trong chương trình chuyên biệt này với khả năng Anh ngữ vốn có của Hoàng My, RMIT Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao trình độ và cung cấp thêm các kiến thức đủ để Hoàng My giao tiếp tự tin bằng ngọai ngữ với các thí sinh, với báo giới và đặc biệt trước các câu hỏi của ban giám khảo nhằm tạo ấn tượng tốt nhất.

Người đẹp được xe sang đưa đón mỗi ngày

Ngoài ra, người đẹp còn được chăm sóc kỹ trước ngày lên đường khi được Audi Việt Nam cung cấp xe Audi 4 đưa đón đi luyện tập. Hãng hàng không Turkish Airlines Việt Nam cũng chính thức đảm nhận là nhà tài trợ vận chuyển hàng không cho Hoàng My tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011.

