Á hậu Hoàng My tham dự Miss Universe 2011

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Đình Thắng, Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Cục đã xét duyệt và cấp phép dự thi cho Vũ Thị Hoàng My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 - theo như đề xuất của công ty Hoàn vũ - đơn vị giữ bản quyền cử thí sinh tham dự Miss Universe.

Á hậu Vũ Thị Hoàng My. Ảnh: st.

Trước đó, trong thông cáo gửi cho báo chí, công ty Hoàn vũ chưa tiết lộ về gương mặt đại diện cho Việt Nam, nhưng đơn vị này khẳng định, người nhận trách nhiệm "ngoài sắc đẹp về hình thể sẽ phải thể hiện được những yếu tố không kém phần quan trọng, đó là sự thông minh và hiểu biết, khéo léo trong ứng xử và giao tiếp; biết cách tỏa sáng giữa các nhan sắc khác và đặc biệt là một tinh thần tự tin, sẵn sàng cho việc tập luyện để hoàn thành sứ mệnh".

Người đẹp Đồng Nai Vũ Thị Hoàng My sinh năm 1988, cao 1,71 m với số đo 3 vòng 85-65-89. Cô hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Rmit. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Vũ Hoàng My luôn được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất. Nhưng cuối cùng cô chỉ đoạt ngôi Á hậu 1.

Hoàng My (phải) trong lễ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Ảnh: Hoàng Hà.

Sở hữu chiều cao không nổi trội, nhưng Hoàng My gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa nữ tính, gợi cảm vừa hiện đại. Cô cũng được đánh giá là có khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ tốt và ít nhiều có kinh nghiệm catwalk. Ngoài ra, so với các người đẹp Việt Nam từng dự thi quốc tế khác thì Hoàng My có khá nhiều thời gian để chuẩn bị, nhờ sự hoàn tất thủ tục khá nhanh chóng của đơn vị giữ bản quyền.

Cuộc thi Miss Universe 2011 lần thứ 60 được tổ chức tại São Paulo, Brazil với sự tham gia của hơn 80 thí sinh. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 12/9. Đến nay, thành tích cao nhất của Việt Nam tại các kỳ Miss Universe là việc Thùy Lâm lọt vào top 15 tại cuộc thi năm 2008.

Theo Hà Linh (VNE)