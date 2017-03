Á hậu Hoàng My và gia đình cùng Vượt chướng ngại vật

Ban tổ chức cuộc đua Champion Dash vừa công bố khởi động chương trình tại Hà Nội. Cuộc đua sẽ được tổ chức vào ngày 31- 10- 2015.



Á hậu Hoàng My tập luyện chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Ảnh: BTC

Năm nay, Á Hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My sẽ tiếp tục là đại sứ của sự kiện này. Đội đua của Hoàng My sẽ bao gồm những thành viên trong gia đình cô. Bật mí về quá trình luyện tập của mình, Hoàng My cho hay: “Cả đội đã phải luyện tập một tháng rưỡi với các kỹ năng, động tác không bình thường như giữ thăng bằng trên quả băng hay đẩy tạ. Tập xong cả nhà ai cũng ê ẩm nhưng đây là trải nghiệm và gắn kết mối quan hệ với các thành viên trong gia đình”, cô nói.

Theo ban tổ chức, đường đua dài khoảng 6.4km với chuỗi chướng ngại vật chỉ dành cho người tham dự từ 16 tuổi trở lên. Những chướng ngại vật sẽ bao gồm trèo tường, mang vác vật nặng vượt qua các chướng ngại vật, bò dưới các công sự được dựng lên một cách công phu và có tính toán để thách thức giới hạn của người tham dự.

Ngoài ra suốt dọc hành trình sẽ có những bất ngờ thú vị dành cho người chơi sẽ không được tiết lộ trước. Cuộc đua được thiết kế để khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, nhưng vẫn đủ thách thức để mang đến cho người chơi cảm xúc mạnh mẽ của việc chiến thắng bản thân khi kết thúc hành trình.