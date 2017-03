Á hậu Mỹ lộ băng sex

Đây là vụ tai tiếng mới nhất sau một loạt scandal liên quan đến Carrie Prejean - Hoa hậu bang California, Á hậu 1 Hoa hậu Mỹ 2009. Trước đó, người đẹp từng lộ ảnh nóng, gây tranh cãi vì câu trả lời về hôn nhân đồng tính và bị tước vương miện Miss California vì vi phạm hợp đồng.



Á hậu Mỹ giữa đời thường. Ảnh: AP.

Trong đoạn băng, Carrie Prejean một mình diễn những cảnh khêu gợi trước ống kính. Cựu Hoa hậu khẳng định, đó là "sai lầm lớn nhất của đời tôi" nhưng nó xuất phát từ tình yêu và niềm tin cô dành cho người yêu. Carrie không thể ngờ anh ta lại phản bội cô và rao bán nó khi cô trở nên nổi tiếng.

Xuất hiện trong show truyền hình The View, Carrie Prejean vẫn tự tin bào chữa cho những hành động ở tuổi mới lớn của mình. Cô nói: "Mọi người có thể gọi nó là gì cũng được. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Tôi đã 'tự sướng' để gửi cho bạn trai - người tôi đã rất yêu thương và quan tâm… Đoạn băng không phải là cảnh giường chiếu của tôi với ai cả. Nên mọi người có thể gọi thế nào tùy thích".

Carrie Prejean là một trong những người đẹp nhiều tai tiếng nhất tại Mỹ. Ảnh: AP.

Lý giải cho hành động được cho là biểu hiện của lối sống buông thả này, người đẹp cho biết: "Lúc đó, tôi chỉ là một cô gái mới lớn. Tôi không biết mình sẽ nổi tiếng. Tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư, không bao giờ ngờ nó sẽ bị phát tán. Tôi không bao giờ nghĩ, một ngày, đoạn băng ấy sẽ xuất hiện trở lại và săn đuổi tôi. Nhưng tôi cho rằng, giới trẻ đã nhận được một bài học từ chuyện này. Đó là, bây giờ không có chuyện gì là riêng tư nữa".

Đoạn băng sex xuất hiện sau khi người đẹp 22 tuổi ra mắt hồi ký mang tên: Still Standing: The Untold Story of My Fight Against Gossip, Hate and Political Attacks (Vẫn đứng vững: Những chuyện chưa kể về cuộc đấu tranh của tôi chống lại Tin đồn, Sự thù ghét và Sự công kích mang tính chính trị).

Theo L.H (VNE)