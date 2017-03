Á hậu Trương Thị May từ chối dự thi Hoa hậu Trái đất 2011

Ngay sau khi nhận thấy giải vàng Siêu mẫu Ngọc Thạch chưa đủ điều kiện tham dự, công ty Truyền thông Thanh Niên – đơn vị cử đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2011 đã nhắm đến người đẹp Trương Thị May, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007.



Trương Thị May không có duyên với cuộc thi Hoa hậu Trái đất?

Tuy nhiên, Á hậu Trương Thị May đã từ chối không tham dự cuộc thi nhan sắc diễn ra tại Bangkok vào tháng 12 tới. “Nhận được lời mời của đơn vị đề cử, Trương Thị May và gia đình trân trọng lắm. Nhưng May đang dở hợp đồng đóng bộ phim dài 30 tập Châu sa nên không thể thu xếp thời gian chuẩn bị chu đáo. Bà ngoại của May cũng đang ốm, May không có tâm lý thoải mái để xa nhà một thời gian dài. Mặc dù tiếc và buồn lắm nhưng May đành phải từ chối”, mẹ đồng thời là người quản lý của May, bà Trương Mỹ Tiền giải thích.

Bà Trương Mỹ Tiền chia sẻ, được đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu mang tầm vóc thế giới là một vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm không nhẹ nhàng. Người dự thi phải chuẩn bị chu đáo mọi thứ, từ trang phục đến tâm lý hoàn hảo và cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình.



Trương Thị May bị tai nạn bong gân chân không thể dự thi Hoa hậu Trái đất 2009

Thời gian này, bận rộn đóng phim lại lo lắng chuyện gia đình với trách nhiệm của người chị lớn trong nhà nên May bị sụt mấy kg. Trương Thị May đã suy nghĩ đắn đo nhiều trước khi quyết định không thể tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay. Trương Thị May hi vọng nếu còn duyên thì lần sau cô sẽ tham dự cuộc thi này.

Đây là lần thứ 2, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Trương Thị May lỡ hẹn cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Năm 2009, người đẹp cũng phải nhường cơ hội cho người khác khi bị tai nạn bất ngờ trước ngày lên đường sang Philippines khiến cô bị bong gân chân.

Thời điểm đó, người đẹp dân tộc Khmer đã rất thất vọng vì tai nạn đáng tiếc xảy ra với mình. Để “bù đắp” cho sự không may của người đẹp Việt Nam, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2009 đã mời Trương Thị May tham gia với tư cách khách mời.



Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Ngô Phương Lan, Hoa hậu Ngọc Hân là những gương mặt sáng giá có thể tham dự Hoa hậu Trái đất 2011

Với việc không thể tham gia Hoa hậu Trái đất 2011 của Trương Thị May, hiện đơn vị đề cử đang ra sức tìm kiếm những gương mặt khác đủ tiêu chuẩn nhưng quả là không dễ dàng. Nhiều gương mặt được gợi ý như: Hoa hậu Thùy Dung, Hoa hậu Ngô Phương Lan, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thùy Trang…Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, vị trí nhan sắc đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất tại Thái Lan vẫn bỏ ngỏ.

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)