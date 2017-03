Á quân American Idol biểu diễn tại Việt Nam

Đến Việt Nam, á quân American Idol 2008 mang theo ban nhạc riêng gồm năm thành viên để phục vụ cho các buổi diễn. Anh hát hơn 10 ca khúc gắn liền với tên tuổi và một số bài hát nằm trong album mới phát hành The Other Side of Down.

David sẽ biểu diễn cùng các ca sĩ Việt Nam Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Ngô Thanh Vân, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Bảo Thy, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi…

Trước đó, chàng ca sĩ 21 tuổi này sẽ có buổi tiếp xúc với báo chí vào ngày 21-7 tại TP.HCM.

TX (Theo vanhoathethao.vn)